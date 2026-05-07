НОИ зарадва пенсионерите! Опашки пред банкоматите

Опашки пред банкоматите се извиват днес. НОИ зарадва пенсионерите. От днес1 7 май, започва изплащането на парите на възрастните хора у нас. Преводите на сумите за майските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 май 2026 г.

Изплащането на пенсиите през май 2026 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 май (четвъртък) и ще завърши на 20 май (сряда).

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май (петък).

