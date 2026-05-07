Трагедия в Разград! Откриха тялото на Кремена

Тялото на издирваната 46-годишна Кремена Панова, която беше в неизвестност от 18 април, е открито, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

То е намерено в следобедните часове на 6 май в близост до язовирната стена в местността "Пчелина". На място са изпратени полицейски екипи, които извършват оглед. Очаква се и съдебен лекар, който да установи причините за смъртта.

Жената за последно беше забелязана в местността "Пчелина" в землището на Разград. Ден по-късно на брега на язовир „Пчелина 2“ са открити нейната раница и обувки.

