Забравено наше село стана златна мина. Чешки гигант направи удар

Едно забравено наше село става истинска златна мина. В силистренското село Полковник Ламбриново официално беше открит соларният парк „Свети Георги“. Проектът, реализиран от чешката компания „Ризолв Енерджи“ (Rezolv Energy), е с инсталирана мощност от 225 мегавата и разполага с близо 400 000 фотоволтаични панела. Централата е изградена върху площ от 165 хектара на мястото на бившето летище на Силистра.

Проектът е един от най-големите у нас. Очакваното средногодишно производство на електроенергия възлиза на 313 гигаватчаса.

Една от най-големите системи за съхранение на електроенергия в България

„Освен соларната мощност, тук е изградена и една от най-големите системи за съхранение на електроенергия в България, която позволява да се осигурява електрозахранване и извън часовете със слънцегреене“, според оперативния директор на „Ризолв Енерджи“ Мартин Лангман.

Той обясни, че произведената енергия се подава към националната електропреносна мрежа и се използва в цялата страна. По думите му за поддръжката и управлението на съоръжението ще бъдат ангажирани около 20 души, като се разчита и на местни кадри.

Лангман подчерта още, че соларният парк не представлява риск за местната общност и околната среда, като технологията не оказва негативно въздействие, а преобразува слънчевата енергия в електричество.

Той допълни, че проектът има положителен ефект за региона, като създава възможности за заетост и професионално развитие.

Компанията работи съвместно с местни партньори за обучение на специалисти, включително чрез инициативи за подготовка на кадри в областта на соларните технологии с цел те да намерят реализация както в този, така и в други подобни проекти в страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com