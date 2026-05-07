Целият свят гледа България! Зрелищен старт на Джиро д'Италия (СНИМКИ)

Целият свят гледа към България. Джиро д'Италия - колоездачната обиколка на Италия, е вече официално у нас за стартовите три етапа от тазгодишното издание, които ще минат на родна територия.

Зрелищно откриване в Бургас даде старт на едно от най-големите състезания в този спорт и със сигурност най-голямо за годината изобщо в българския календар.

Всички 23 отбора, които ще премерят сили в 109-ото издание на "Giro d`Italia", бяха официално представени на тържествена церемония в Летния театър.

"Радвам се, че Бургас е част от престижната Обиколка на Италия. Тя ще премине през най-красивите места на Бургаския регион и на България. Това е един прекрасен град и съм убеден, че ще се влюбите в него. Успех на всички!", заяви кметът на града Димитър Николов.

Програмата продължи с поетапното представяне на всеки от 23-те отбора и техните състезатели.

Публиката в препълнения Летен театър посрещна част от световните колоездачни звезди с бурни аплодисменти. Сред тях са и фаворитите от "Visma-Lease a Bike" с аса Йонас Вингегор. Датчанинът е №1 в очакванията за крайна победа в "Джиро".

Успоредно с отборите на сцената бяха представени и четирите официални лидерски фланелки в Обиколката - розовата (Maglia Rosa), цикламената (Maglia Ciclamino), синята (Maglia Azzurra) и бялата (Maglia Bianca) фланелки.

Своеобразен финал на представянето бе официалната поява на купата за победителя в "Giro d`Italia" - Trofeo Senza Fine (Трофеят без край).

Артистичната част бе поверена на Професионален фолклорен ансамбъл "Странджа", Клуба по спортна акробатика "Черноморец" и певческото трио Deja Vu. Освен публиката в Летния театър, събитието бе наблюдавано и от зрители в Морската градина, които имаха възможността да гледат представянето на живо от голям екран.

Първият етап на Джиро д`Италия 2026 ще стартира на 8 май в 13:00 ч от Несебър и ще приключи в Бургас.

На следващия ден колоездачите поемат от Бургас към Велико Търново, а на 10 май маршрутът започва от Пловдив и завършва в София.

След това "Джирото" се връща в родината си, за да завърши на 31 май в Рим след 21 убийствени етапа надпревара.

