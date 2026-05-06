Издирват 82 пасажери - разнасят опасен вирус!

Къде са пътниците на полет 4Z132? Световната здравна организация (СЗО) спешно издирва 82-ма души. Възможно е те да са били заразени с опасния и понякога фатален хантавирус на борда на самолета. И сега биха могли да разпространят болестта по-нататък по света.

Два случая на смъртоносния хантавирус бяха потвърдени, а за още пет души се подозира, че са заразени измежду хората, които са на круизния кораб, блокиран в Атлантическия океан близо до Кабо Верде, съобщи по-рано Световната здравна организация, предаде Ройтерс, цитирана от bTV.

Около 150 души все още са на борда на кораба „Хондиус“, който превозва предимно британски, американски и испански туристи. Круизът им е започнал от Аржентина през март.

На 25 април жена от круизния кораб беше превозена от Света Елена до Южна Африка. 69-годишната нидерландка почина в болница от усложнения, причинени от хантавирус.

70-годишният ѝ съпруг издъхва преди това, а по-късно и пътник от Германия.

СЗО сега издирва пътниците на полет 4Z132, с който е пътувала починалата жена, тъй като е възможно и те да са били заразени с хантавирус.

Самолетът Embraer 190, управляван от южноафриканската авиокомпания Airlink, е излетял от Saint Helena Airport, обслужващо британската отвъдморска територия Света Елена в Южния Атлантически океан. Полетът е кацнал в Йоханесбург, Южна Африка. Започнато е проследяване на контактите на пътниците на полета, посочват от СЗО.

Междувременно круизният кораб с потвърдени случаи на хантавирус все още е край бреговете на Кабо Верде (Африка) и се насочва към Европа.

Испанската министърка на здравеопазването Мария Гомес обяви, че страната ще репатрира в родните им държави всички пътници, които нямат симптоми, след като круизният кораб "Хондиус" акостира на остров Тенерифе.

Що се отнася до 14-те испанци на борда, те ще бъдат поставени под карантина в болница в столицата.

