Почина легендарният Тед Търнър

Почина американският медиен магнат и филантроп Тед Търнър, предаде Си Ен Ен. Отишъл си е на 87 г.

Роден е на 19 ноември 1938 г. в Синсинати. Медийната му империя започва от рекламния бизнес на баща му. Със закупуването на радиостанция на УКВ от Атланта започва изграждането на „Търнър Броудкастинг Систъм“.

Неговият канал Си Ен Е. е революция в телевизионните новини. Той отразява катастрофата на совалката „Чалънджър“ през 1986 г. и Войната в Персийския залив през 1991 г.

На 22 септември 1995 г. „Търнър Бродкастинг Систъм“ съобщава плановете си за сливане с „Тайм Уорнър“. Сливането приключва на 10 октомври 1996 г., като Търнър става вицепрезидент, ръководител на отдела на „Тайм Уорнър“ за кабелна телевизия. На 10 януари 2000 г. „Тайм Уорнър“ съобщават планове за сливане с AOL като „AOL Тайм Уорнър“. Това сливане приключва на 11 януари 2001 г. На 29 януари 2003 г. „AOL Тайм Уорнър“ обявяват, че Търнър напуска поста на вицепрезидент.

