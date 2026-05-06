Медии обявиха най-чаканата новина. САЩ и Иран са пред сделка

Вашингтон и Техеран са близо до подписване на меморандум за края на войната.

Това съобщи Axios, медията, която напоследък дава изпреварваща информация, цитирайки източници, близки до американската администрация. Новината вече бе препечатана от големите световни агенции.

Съобщението идва часове след поста на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ временно прекратяват операция "Проект Свобода" в Ормузкия проток.

Според медията, решението се дължи на напредъка в преговорите между САЩ и Иран.

Подготвеният документ се основава на 14-точковия американски план, който предвижда прекратяване на военните действия в региона и започване на 30-дневен период на преговори относно корабоплаването в Ормузкия проток, иранската ядрена програма и премахването на американските санкции към Иран.

Според два източника, преговорите по детайли в споразумението за откриване на пролива, ограничаване на иранската ядрена програма и премахване на санкциите на САЩ ще се проведат или в Исламабад, или в Женева.

Ако обаче преговорите отново се провалят, американските войски може да възобновят блокадата или военните действия, каза един от събеседниците.

Вчера държавният секретар Марко Рубио заяви, че Вашингтон работи усилено за намиране на дипломатическо решение на конфликта с Иран.

"Стив Уиткоф и Джаред Кушнер работят изключително много, ако е възможно, това би трябвало да доведе Иран към възстановяване, просперитет и стабилност, а не към заплаха за мира", каза той.

Според него Техеран трябва да седне на масата за преговори и да приеме условия, които са "добри за него, но в крайна сметка полезни за мира."

Рубио също така отбеляза, че алтернативата на дипломацията за Иран би била нарастваща изолация, икономически колапс и пълно поражение в дългосрочен план.

Той заяви още, че Иран не се нуждае от програма за обогатяване на уран, дори за мирен атом. Според него има много страни по света, които имат електроцентрали, но те не обогатяват уран, а го внасят.

В същото време САЩ вече представиха на Съвета за сигурност на ООН проекторезолюция относно навигацията в Ормузкия проток.

Вашингтон изисква от Техеран "да спре атаките, добива и начисляването на такси".

САЩ очакват Ислямската република да обяви броя и местата на поставяне на морски мини, да подпомогне тяхното премахване и също така да подкрепи създаването на хуманитарен коридор."

Твърди се, че съавтори на резолюцията са ОАЕ, Бахрейн, Саудитска Арабия, Кувейт и Катар.

Дойде и европейска новина за Ормуз.

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви готовността на Германия да участва в осигуряването на безопасно плаване в Ормузкия проток при определени условия.

Той обяви това на пресконференция с португалския премиер Луис Монтенегро.

"Германия, при подходящи условия, е готова да участва в осигуряването на свободата на морските пътища, включително чрез военни средства," каза канцлерът.

Мерц потвърди изпращането на първия германски кораб в Средиземно море, който по-късно може да бъде преместен в Ормузкия проток.

Последните двустранни преговори между САЩ и Иран бяха на 11 април в Исламабад, но делегациите на вицепрезидента на САЩ Ванс и външния министър на Иран Арагчи не успяха да постигнат напредък.

