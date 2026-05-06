Министър разкри защо няма военен парад

Успешна година за армията и начало на реалната модернизация на въоръжените сили. Това каза в празничното предаване "Денят на храбростта - 6 май" служебният министър на отбраната Атанас Запрянов и поздрави военнослужещите по повод 6 май – Деня на храбростта и празник на Българската армия.



Той подчерта постигнатото през изминалата година.



„Първо искам да поздравя всички военнослужещи и цивилни служители от въоръжените сили със Деня на храбростта и българската армия. Да им благодаря, че през изтеклата година работихме упорито, постигнахме всички задачи в бойната подготовка, поддържането на боеготовността и не на последно място започнахме успешно да усвояваме новите бойни системи и новите самолети и новите кораби и машини „Страйкър“ в бригадата в Карлово. Изпращаме една успешна година, в която поставихме основите на реалната модернизация на въоръжените сили.“



Запрянов коментира и причината тази година да няма военен парад.



„Защото сме в условия на удължителен бюджет, нямаме реален бюджет да организираме голям парад с техника и личен състав, затова се ограничихме само с водосвет на бойните знамена.“



Той изрази надежда през следващата година условията да позволят по-мащабно отбелязване на празника



„Надявам се новият министър, новото правителство да има много добър бюджет, който да осигури и развитието на въоръжените сили, и окомплектоването, и догодина да има и парад с военна техника.“



Ген.о.р. Запрянов обясни, че през последните две години военните разходи са малко над 2%.



„В отчета за 2025 година е 2,13. Нашите анализи обаче показват, че минималният бюджет, който е необходим през 2026 година и е заложен в Националния план за нарастване на разходите до 2035 до 5% - 3,5% за способности и 1,5% за индустриално развитие и допълнителни дейности, е 2,36 за 2026 година и от там насетне трябва да нараства ежегодно бюджета до 3,5% през 2035 година. Ние сме "за" план-проект за нараства не бюджета.“



