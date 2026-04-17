Гюров го закъса. Проверка от прокуратурата

Служебният премиер Андрей Гюров, който по закон е нелегитимен, тъй като е уволнен от БНБ за конфликт на интереси и няма право да е в т.нар. домова книга за избор на министър-председател, яко го закъса. Прокуратурата е образувала проверка срещу него, стана ясно от собствения плач на Гюров във фейсбук-

Скъпи сънародници, Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР, написа Гюров.

"По сигнали от жълти медии. Докато ние сме работили по сигналите на гражданите, прокуратурата е действала по сигналите на бухалките. И аз питам: Кой го разпореди? Защо сега? И какво иска да постигне?", заяви Гюров.

В същото време Епицентър.бг съобщи, че проверката е по сигнал на Костадин Костадинов за споразумението с Украйна, подписано от служебния премиер.





