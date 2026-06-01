Зам.-министър Монов откри конференция на НАТО за околната среда и рисковете от бедствия

Заместник-министърът на отбраната Любомир Монов откри XIV Годишна конференция на Центъра на НАТО за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE). Форумът се провежда съвместно с IV Международна конференция по опазване на околната среда и рискове от бедствия.

В приветствието си към международните участници, лектори, експерти и партньори заместник-министър Монов подчерта нарастващото значение на управлението на кризи и реагирането при бедствия за националната сигурност, устойчивостта и колективната готовност на НАТО.

„CMDR COE е важен инструмент за развитие на способности, международно сътрудничество и адаптация към променящата се среда за сигурност“, заяви той. По думите му е необходима все по-тясна връзка между науката, иновациите и практическите решения, които подпомагат както стратегическото политическо ръководство, така и екипите за реагиране на терен.

Любомир Монов акцентира и върху необходимостта сигурността да бъде разглеждана отвъд традиционната военна перспектива – през устойчивостта на институциите, защитата на критичната инфраструктура, непрекъсваемостта на процесите и готовността на обществата да реагират при комплексни кризи.

Конференцията продължава до 3 юни и включва панели и дискусии, посветени на координацията при бедствия, горските пожари в хибридна среда, оперативната съвместимост, цифровите двойници и интегрираните подходи за управление на риска.

Сред основните теми в програмата са още изкуственият интелект, използването на безпилотни системи, моделирането и симулациите, климатичните промени и отражението им върху сигурността, както и устойчивостта и непрекъсваемостта на работните процеси.

