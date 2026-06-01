След драма. Любо Киров показа мъжа си

Поп певецът Любо Киров официализира дългогодишната си връзка с младия театрален актьор Боян Арсов по време на романтично пътуване.

Изпълнителят заведе своя любим в Париж на емблематичния концерт на естрадната прима Лили Иванова, състоял се навръх 24 май в престижната зала „Олимпия“. Двамата влюбени бяха уловени от официалните камери в залата, а след това бяха забелязани да се разхождат необезпокоявани ръка за ръка по улиците на френската столица.

Романсът и започна преди шест години, непосредствено след като Любо Киров приключи отношенията с предишния си партньор Марин Колев. Младият Боян Арсов, който през 2019 г. спечели престижната награда „Икар“ за водеща мъжка роля, първоначално беше ангажиран в заснемането на няколко музикални клипа на певеца.

Поради стриктното правило на музиканта да пази личния си живот в пълна тайна, съвместните им кадри винаги бяха монтирани разделно.

Личният живот на популярната двойка обаче премина през сериозни трусове и скандали. Основен проблем в любовните им отношения се оказа склонността на поп певеца да прекалява системно с алкохола, което доведе до временна раздяла и тежък ултиматум от страна на актьора.

Изпълнителят спря напълно алкохолните напитки в името на своите чувства, което позволи на двойката най-после да спре да се крие от обществото.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com