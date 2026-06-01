Свети Дух е! Който изяде шепа плодове, ще има благословена година

На 1 юни православните вярващи почитат св. Отци от Първия вселенски събор, мъченик Юстин Философ и дружината му. Тази година църковният празник съвпада с 7 Неделя след Пасха. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този празник. В същото врече днес отбелязваме един от великите празници на православната църква – Свети дух. Той се чества 51 дни след Великден, в деня след празника Петдесетница и винаги е в понеделник.

На този празник православната църква почита едно от трите лица на Светата Троица. Светият дух е източник на благодат, мъдрост, сила и вдъхновение. Във всички храмове ще бъде отслужена Божествена света литургия.

Много градове и села почитат по особено тържествен начин празника на Светия дух.

История на св. Юстин

Юстин Философ е живял в Юдея през I-II век. От ранна възраст той се интересувал от наука и гръцка философия, а когато станал на 30 години, е бил кръстен и скоро след това започнал да проповядва в Римската империя и Азия. След известно време Юстин създал собствено училище, в което преподвал християнска философия.

Когато император Антонин Пий дошъл на власт, в държавата започнали преследвания на християни. Юстин дал на владетеля книгата, която бил написал, „Апология“, и в резултат на това преследването прекратило. Противниците на Юстин обаче не го оставили на мира и го оклеветили. Философът е бил осъден в Рим, където умира мъченически. Светите мощи сега се съхраняват в Рим.

По знаците на този празник някога предците ни са гадаели за времето в близко бъдеще. Признаците на този ден говорят за времето в близко бъдеще:

ако гарвани ходят по тревата - най-послед ще дойде хубаво време;

ако дъгата остава в небето до обяд - очаквайте скоро дъжд.

Нашите предци вярвали, че на този ден пролетта най-накрая напуска земята и лятото идва на нейно място. Днес, както и във всеки друг ден, църквата се обявява срещу кавгите, лъжите, клеветите, злоупотребите, алчността, завистта и унинието. Не трябва да отказвате помощ или да обиждате никого, хора или животни. Не правете лошо на никого, защото то ще се върне към вас. Същото се отнася и за извършените добрини на този ден - всяко добро дело ще се върне многократно към вас. Народните поличби съветват да не се строи ограда или да се слага преграда на този ден - в противен случай може да възникне пожар. На този ден вярващите молят светеца за изцеление от болести, включително сериозни. На този ден можете да почиствате къщата, да работите в градината, а също и да събирате лечебни билки - смята се, че те имат специална сила на 1 юни. Според легендата, който изяде шепа юнски плодове на този ден, ще има успешна година.

