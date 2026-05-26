Сензация в Турция: Откриха фреска на Исус Христос с къса коса

Нови забележителни археологически открития в Турция хвърлят нова светлина върху ранните етапи на християнството, включително най-добре запазеното ранно изображение на Христос, откривано някога.

Тези забележителни находки обхващат и древни християнски гробници и надписи, пише Independent, цитиран от bTV.

През последните две години археолози в Анатолия, съвременна Турция, са открили поне дузина неизвестни досега църкви, датиращи от IV и V век сл. Хр. Освен това, разкопки в историческия град Пергамон са разкрили едно от най-ранните изображения на Свети Георги.

Огромният обем на тези скорошни открития подчертава ключовата роля на Анатолия в ранното разпространение на християнството.

Те предоставят важна информация за това как Римска Анатолия бързо се е превърнала в люлка на вярата само десетилетия след разпятието на Христос в Йерусалим в началото на 30-те години сл. Хр.

Образът на Христос като Добрия пастир е открит миналата година в турския град Изник ​и е сред петте най-стари изображения на Христос като възрастен, откривани някога по света. Датира от началото до средата на III век сл. Хр. и е най-добре запазеното много ранно изображение на Исус, откривано някога.

Тъй като е открита запечатана в изключително добре запазена подземна семейна гробница с ниска кислородна концентрация, пигментите на фреската са в почти перфектно състояние - точно както са били нарисувани преди около 1800 години.

Изображението е толкова запазено, че чертите на лицето на Христос, отделните гънки на туниката му, ръцете му и отчетливите очертания на овена на раменете му остават ясно видими и ясни.

Новооткритата картина дава на историците подробно разбиране за това как ранните християни са възприемали Исус - без брада, късо подстригана коса и облечен в луксозни римски дрехи от висшата класа. Освен големия брой скорошни археологически открития, нови исторически изследвания също така подобряват разбирането ни за това как и защо само за три века християнството се е разширило от малка преследвана религиозна секта до официална религия на Римската империя.

Нови изследователски проекти, проведени в множество университети във Великобритания и по света през последните няколко години, анализираха как преследването и християнското мъченичество (макар и вероятно в много по-малък мащаб, отколкото обикновено се смята) всъщност са помогнали на християнската експанзия - и как този растеж е бил отчасти обусловен от потенциално по-ниски нива на ранна смъртност, свързана със заболявания, в сравнение с тези, понесени от езическите общности.

Други ключови скорошни изследвания хвърлят нова светлина върху това как раннохристиянските системи за социални грижи изглежда са увеличили значително процента на обръщане във вярата и как политическите и икономическите проблеми на Римската империя също са били основни фактори, движещи християнската експанзия.

Едно скорошно изследване дори преразгледа възможността ниските нива на убийство на новородени момичета в езическото общество да са създали в продължение на много поколения демографски дисбаланси, от които християнските общности, които почти сигурно не са практикували убийство на новородени, биха се възползвали демографски.

Само през последните три години в древния пристанищен град Сиедра, Южна Турция, са открити следи от 3,5-метрова статуя на император Марк Аврелий от II век сл. Хр., а също така са идентифицирани почти пълните останки от 2,1-метрова статуя на Аврелий от древния град Бубон във вътрешността на страната.

И през 2021 г. главата на 2,5-метрова статуя на император Адриан беше открита в прословутия с упадъка си древен град Алабанда (в Западна Анатолия), докато през 2007 и 2008 г. огромни 4,5-метрови скулптури на Адриан и Марк Аврелий бяха открити в зрелищно разположения разрушен град Сагаласос (в Южна Турция).

Развитието на императорския култ е от голямо значение и от библейска гледна точка. Той помага да се обясни част от съдържанието на ключова част от Новия завет - а именно Откровение. Тази книга - написана от християнски пророк от края на I век Йоан от Патмос около 90 г. сл. Хр. - популяризира идеята, че Римската империя е контролирана от Дявола.

Книгата и седемте писма, съдържащи се в нея - за които се твърди, че са продиктувани на Йоан от Христос, е била изпратена до седем специфични християнски общности в седем града в днешна Западна Турция - и през съвсем скорошните години археологически разкопки в някои от тези седем града са дали изключителни доказателства за ранния християнски живот, включително древна домашна църква.

