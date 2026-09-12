Падна тайна, свързана с най-известния фараон
Находката хвърля нова светлина върху библейските предания за Изхода на евреите от Египет
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Находката хвърля нова светлина върху библейските предания за Изхода на евреите от Египет
Плочката с протописмени знаци в село Градешница е на около 7000 години
Образът на Христос като Добрия пастир е сред петте най-стари в света
Миниатюрна фигурка на 1500 години разкрива древни ритуали и култове
Това стана след специална операция с испански служби
Капсула отправя предупреждение към човечеството
Украинският държавен глава посрещна академик Денков в Мариинския дворец
Артефактите са открити в два гроба
Мънистото е създадено по времето на Първия храм
Било установено, че артефактът е на най-малко 2000 години...
Флорида. 300 годишен църковен златен накит намери семейство от Флорида, чието хоби е гмуркането и търсенето на потънали вещи. Професионалният спасите...
Орешарски е талантлив експерт и умее да преодолява кризи, убеден е докторът по философия
Любимец. Фрагмент от оброчна плоча доказва, че в комплекса „Глухите камъни" край Любимец категорично е имало антично светилище. Находката е от посл...