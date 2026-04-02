Уникално златно съкровище намериха в голяма европейска държава

Неповторим златен артефакт, датиращ от периода преди викингската епоха, беше открит в югозападна Норвегия, съобщава Heritage Daily. Малката находка, направена с обикновен металотърсач, привлича вниманието на учените със своята възраст и символика. Смята се, че предметът е на около 1500 години и дава нова информация за вярванията на древните скандинавци. Откритието идва от район, който вече е известен с подобни археологически находки.

Артефактът е намерен от Кджетил Серейем, който изследвал семейната си ферма в община Клеп. При обикновено търсене той се натъкнал на мъничко парче тънко златно фолио с дължина едва 1 сантиметър.

Според специалистите находката датира от около 550 г. от н.е., което я поставя значително преди началото на викингската епоха през 793 г. Това я прави част от по-ранен културен пласт в историята на региона.

Златната плака е изключително фина и е гравирана със изображения на мъж и жена. Тя принадлежи към специфичен тип предмети, известни като „гуелгубе“ - термин, който означава „златен старец“. Смята се, че тези миниатюрни фигурки са имали ритуално предназначение.

В Скандинавия са открити над 3600 подобни екземпляра, но повечето са в Дания. В Норвегия находките са значително по-редки - известни са едва около 50.

Изследователите предполагат, че тези предмети са били използвани като жертвени дарове по време на важни религиозни церемонии. Те вероятно са символизирали връзки, съюзи или почит към божествата.

Новото откритие е особено ценно и заради мястото, на което е направено. То се намира в близост до обекта Гаудж, където още през 1897 г. са открити 16 подобни фигурки. За разлика от тогавашните находки, при които контекстът е бил изгубен заради селскостопанска дейност, този път мястото е добре документирано, което дава допълнителна стойност на откритието.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com