Перперикон разкрива поредните чудеса

Започва подготовката за мащабна археологическа работа на Перперикон. Вече е осигурено финансирането за това лято.

"Финансирането беше най-важната стъпка за тази година. Разкопките на Перперикон ще бъдат много интензивни. Благодарение на реакцията на редовния кабинет през януари успяхме да получим средства за приоритетните обекти. Става дума за цялата програма за приоритетни археологически обекти - освен Перперикон, това са Хераклея Синтика, Рациария, Провадия–Солницата, Русокастро и Търново, включително един много интересен обект - църквата „Св. четиридесет мъченици“. Това заяви в „Здравей, България” археологът проф. Николай Овчаров от музея в Кърджали, където може да бъде видяна постоянната експозиция „Блясъкът на Перперикон“, посветена на 25 години от началото на разкопките.

Общо 1 милион и 200 хиляди евро са отпуснати на съответните общини, които ще ги използват за редовни археологически разкопки. "Тази приоритетна програма продължава вече 5-6 години и е свързана с развитието на културно-историческия туризъм в България", подчерта археологът.

Това е вече 26-ата година от началото на разкопките на Перперикон. "Акрополът беше напълно завършен през 2016 година, а в Южния квартал се работи вече 11 години. Там излязоха изключително интересни находки - множество храмове от III–IV век, включително езически, като Храма на Слънцето, открит миналата година, както и голяма базилика от V–VI век. Сега продължаваме работа в зона, която вече е заснета от въздуха и знаем, че там има още структури - вероятно нови храмове, чиито очертания се виждат", посочи професорът.

Разкопките ще продължат около четири месеца - от края на юни до средата на октомври, когато условията позволяват работа. "Надяваме се Перперикон отново да разкрие поредните чудеса, както прави всяка година", изрази надежда Овчаров.

