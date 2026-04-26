Вратата, която не трябва да съществува! Нова мистерия в Хеопсовата пирамида

Три независими екипа от физици потвърждават присъствието на голяма кухина, скрита във вътрешността на Великата пирамида в Гиза, изградена преди около 4500 години. Пространството е засечено със три различни технологии и се намира директно над Голямата галерия. Според данните кухината е дълга поне 40 метра и представлява единна структура, а не поредица от малки празнини. Откритието поставя нови въпроси за строителството и предназначението на пирамидата.

ScanPyramids и технологията зад откритието

Мисията ScanPyramids използва мюонна радиография - метод, който позволява да се „вижда“ вътрешността на масивни структури чрез космически частици. Японски учени поставят детектори за ядрена емулсия в Камерата на кралицата, докато френски физици инсталират газови детектори на северната външна страна на пирамидата.

Независимо един от друг, трите екипа достигат до един и същ резултат - засичат идентична кухина на едно и също място. Това съвпадение значително увеличава надеждността на откритието.

Какво представлява кухината и защо е загадка

Според изчисленията пространството е с височина около осем метра, ширина два метра и дължина най-малко 40 метра, разположено приблизително на 20 метра над основата. Формата му наподобява тази на Голямата галерия, която се простира на 47 метра.

Археологът Кейт Спенс предполага, че кухината може да е служила като вътрешна строителна рампа. Подобна структура би помогнала за издигането на тежките гранитни блокове, използвани за укрепване на Царската камера. След завършването на строежа рампата може да е останала празна или да е била частично запълнена.

Съществува и по-смела теория - че това пространство може да крие неизвестна гробна камера на фараона Хеопс. Мумията му никога не е открита, а саркофагът в известната камера е намерен празен. Засега обаче няма доказателства, които да потвърдят която и да е от хипотезите, а физически достъп до кухината липсва.

Втори коридор и запечатаната врата в дълбините

Откритието не се ограничава само до голямата кухина. Изследователите засичат и по-малък коридор зад северната стена на пирамидата, разположен между 17 и 23 метра над земята. През февруари 2023 г. в този проход е вкаран ендоскоп, който осигурява първите реални изображения от вътрешността.

Египтологът Захи Хавас съобщава и за друг коридор с дължина около 30 метра, достигнат със дистанционно управлявани роботи. В края му изследователите откриват запечатана каменна врата - детайл, който засилва предположенията за скрити пространства.

Според Хавас това, което се намира зад тази врата, може да бъде разкрито още през 2026 г. Очакванията са, че бъдещите изследвания могат да дадат отговор на една от най-големите загадки на древния свят.

