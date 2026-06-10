Разкриват загадките на Перперикон! Проф. Овчаров обяви новата цел

Стартът на новия археологически сезон на Перперикон поставя началото на вълнуващи проучвания, целящи да разгадаят тайните на древния комплекс и приемствеността между културите по тези земи. Учените ще се концентрират основно върху една ключова хипотеза: съществува ли пряка връзка между прочутото тракийско светилище на Дионис и открития през изминалата година римски Храм на Слънцето?

"В южния квартал на Перперикон работим вече 12 години. Край главната улица, която води към Акропола, се оказа, че има цяла ареа сакра - свещена зона. Там са открити може би пет или шест храма, но Храмът на Слънцето е особено важен". Това обясни в „Здравей, България” археологът проф. Николай Овчаров.

По думите му след направени проучвания се оказало, че този храм е наистина уникален по рода си. Той е с диаметър 15 метра и има две концентрични окръжности. "Ясно е, че в този храм е било почитано Слънцето. Особено интересна обаче е връзката му със стария храм на Тракийския конник, който открихме преди около 20 години и който се намира на около 200 метра оттук. Защо? Защото и той представлява кръгла сграда с олтар в центъра, но е значително по-ранен", подчерта Овчаров.

Според него, ако вярваме на Херодот, още в дълбока древност това е било прочуто светилище. "Дори се говори, че Александър Велики е посетил това място. Интересното е, че и там чрез тракийския култ и свещения огън е било почитано Слънцето. Тоест, този култ към Слънцето има много по-ранни корени. Сградата, която открихме миналата година, е от III-IV век, вече от римския период. Това е култово съоръжение, посветено на Слънцето през късната античност", разказа археологът.

Най-известният подобен храм, който почти всички, посещавали Рим, са виждали, е Пантеонът. "Пантеонът в Рим, изграден по времето на император Адриан от I век, също има отвор във върха на купола, през който прониква слънчев лъч. Подобен архитектурен принцип виждаме и в големия храм на Дионис на Перперикон. През III век, по времето на император Аврелиан, култът към Слънцето достига своя връх. Той дори въвежда официално почитането на Непобедимото слънце и изгражда великолепен храм в негова чест. За съжаление, по-късно той е унищожен през християнския период", обясни ученият.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com