Сензация край "Баба Вида": Намериха четвърта крепост на Видин

Археолози направиха едно от най-значимите открития във Видин през последните години. Проучванията в крепостния ров на „Баба Вида“ потвърдиха съществуването на неизвестно досега ранновизантийско фортификационно съоръжение, изградено между IV и VI век.

Новината беше съобщена от ръководителя на разкопките д-р Ваня Ставрева от Регионалния исторически музей във Видин при представянето на резултатите от тазгодишния археологически сезон, съобщава БТА.

Мащабна отбранителна стена

Разкопките, започнали през миналата година, са разширени с още 25 квадратни метра. Археолозите са установили, че разкритият каменен зид продължава в посока югозапад – североизток, широк е около 1,8 метра и има масивен фундамент – доказателство, че е бил част от сериозно отбранително съоръжение.

Стратиграфските проучвания показват, че стената е изградена върху пласт от IV век, а откритите материали около нея се датират през VI век, което позволява сравнително точно определяне на периода на строежа.

Монети на Констанций II потвърждават датировката

Сред най-ценните находки са две бронзови монети на Констанций II, син на Константин Велики. Те са отсечени в античната монетарница Сисция и датират от IV век.

Според археолога-нумизмат Фионера Филипова именно тези находки потвърждават ранната датировка на новоразкритото отбранително съоръжение.

Освен тях са открити и имитативни монети по образец на византийските императори от династията на Комнините, които предстои да бъдат почистени и подробно изследвани.

Следи от пожар през Второто българско царство

Археолозите са попаднали и на останки от силен пожар в вероятна паянтова постройка, датирана към XIV век. Според специалистите това е ценна информация за живота във Видин по времето на Второто българско царство.

„Видин вече е градът на четирите крепости“

Археологът Емил Ванков подчерта, че откритото съоръжение променя представите за историческата топография на града.

„Ако досега наричахме Видин град на трите крепости, вече можем да говорим за град на четирите крепости“, заяви той.

По думите му досега не са съществували археологически доказателства за ранновизантийско укрепление именно на това място.

Десетки ценни находки

По време на тазгодишните разкопки са открити още:

около 30–40 чугунени гюлета;

голямо количество керамика;

артефакти от бронз, желязо, кост, олово и стъкло;

мощен османски културен пласт, който показва, че през Османския период ранновизантийската крепост вече не е изпълнявала отбранителните си функции.

Въпреки ограниченото финансиране екипът е успял да приключи проучванията. Община Видин е осигурила допълнително 30 700 евро, като част от средствата са насочени към разкопките при „Баба Вида“, а останалите – към античния град Бонония.

Според д-р Ваня Ставрева, макар изследваната площ да е сравнително малка, резултатите са изключително ценни и хвърлят нова светлина върху една от най-слабо проучените страници от историята на Видин.