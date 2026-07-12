Белозем - царството на белия щъркел

Ако често пътувате по автомагистрала „Тракия“ и еднообразният път започва да ви омръзва, има едно отклонение, което си заслужава всяка минута. Само малко след Пловдив, в посока Белозем, ще попаднете на място, където природата и хората живеят в необикновена хармония. Неслучайно Белозем е известно като Селото на щъркелите – едно от най-емблематичните места в България за наблюдение на белия щъркел.

Още при влизането в селото погледът неизбежно се насочва нагоре. По покривите на къщите, върху електрически стълбове и по високите дървета се издигат десетки огромни гнезда. Днес те са над 120 , а най-впечатляващата гледка очаква посетителите върху покрива на Основно училище „Гео Милев“, където са разположени повечето гнезда. След излюпването на малките, училищният покрив се превръща в истинска колония – над 100 щъркела могат да бъдат наблюдавани едновременно.

Белозем предлага рядката възможност човек да наблюдава отблизо естествения живот на тези величествени птици. Достатъчно е да седнете на пейка, да се разходите по улиците или да застанете на някое тихо място и ще видите как щъркелите кръжат във въздуха, хранят малките си или се завръщат към гнездата. Благоприятното разположение на селото, в близост до река Марица, както и множеството влажни зони и малки водоеми в района, осигуряват идеални условия за тяхното съществуване.

В центъра на Белозем е изграден специален парк, посветен на белия щъркел. Тук посетителите могат да се изкачат на дървена наблюдателна кула, да научат повече за живота на птиците чрез информационните табла и да се насладят на една необичайна гледка – почти откъдето и да погледнете, ще видите поне едно щъркелово гнездо. Местните хора с усмивка разказват и една своя любима шега – че високата раждаемост в селото никак не е случайна и щъркелите имат пръст в това.

Европейско село на белия щъркел

Историята на Белозем като природозащитен пример започва през 2005 година. Тогава селото е номинирано от природозащитната организация „Зелени Балкани“ и става част от международната инициатива на германската фондация EuroNatur за Европейско село на белия щъркел. Програмата обединява само 15 населени места от 15 европейски държави, където белият щъркел е неразделна част от местната природа и култура.

Оттогава Белозем не само оправдава това признание, но и увеличава значително броя на гнездата – лятото достигат до 120. Зад този успех стоят постоянните усилия на местната общност, доброволци и природозащитници. Те поставят изкуствени платформи за нови гнезда, поддържат дърветата, така че да бъдат подходящи за гнездене, и редовно почистват района от отпадъци, които могат да представляват опасност за птиците.

Идеална спирка за велосипедисти

Равнинният релеф превръща Белозем в чудесна дестинация за колоездене. До селото може да се стигне както с автомобил, така и с влак, като превозът на велосипед е удобен и достъпен. Железопътната гара се намира в самото село, а не е случайно, че много от местните жители предпочитат именно велосипеда като ежедневно средство за придвижване.

Разходката на две колела позволява спокойно да се обиколят всички интересни места, без да се пропуска нито едно гнездо, а спокойните улици и красивите гледки правят преживяването още по-приятно.

Още места, които заслужават внимание

Освен щъркелите, Белозем предлага още няколко интересни спирки. В читалището е изграден малък информационен център, който представя историята на инициативата „Европейско село на белия щъркел“ и любопитни факти за птиците.

Впечатление прави и красивата католическа църква – един от символите на селото, който освен духовен център е и място за различни обществени и културни инициативи.

Любителите на природата могат да продължат разходката до местността Кисимови дупки, разположена само на около 15 минути пеша от училището. Сенчестите върби, спокойните води и приятната атмосфера превръщат мястото в чудесен избор за пикник, риболов или просто кратка почивка сред природата.

Белозем е доказателство, че понякога най-интересните места се намират само на няколко километра от магистралата. Едно кратко отклонение е достатъчно, за да замените шума на автомобилите с тракането на щъркеловите човки и да откриете едно от най-необикновените села в България – място, където хората пазят природата, а природата им се отблагодарява с десетки крилати обитатели всяка пролет.

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