Ново Чудо! Келтски амулет в Калиакра

Ново чудо има България - келски амулет от Калиакра. Находката, открита през 2025 година на легендарния нос, е с произход Ирландия и се датира от средата на първи век, от времето на император Клавдий, съобщиха от екипа на доц. д-р Бони Петрунова, директор на Националния исторически музей.

След завладяването на Британия и присъединяването на Тракия и Малка Скития към Римската империя, религиозните и окултни практики се пренасят във всички краища на империята със скоростта на изграждането на пътната мрежа.

Според Плиний стари, галски войн, носещ такъв амулет "змийско яйце" е бил публично убит, защото се е вярвало, че може да стане владетел. Амулетите от този тип са носени за успех, просперитет и против зли очи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com