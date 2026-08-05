Сатовча между дивите следи и 1300 чешми

В този край гората пази дивеча, водата разказва човешки истории, а миналото продължава да живее в днешния ден

Иван АНГЕЛОВ

Сатовча не се разкрива наведнъж. Първо идва прохладата на високата котловина, после мирисът на гора, звукът на вода от крайпътна чешма и усещането, че тук всяка пътека води към нечия история. Селото е административен център, но не изглежда като място, което бърза да доказва значението си. То го носи спокойно. В стария храм, в музейните вещи, в ловните следи по склоновете на Дъбраш и в особения местен талант миналото да бъде съхранявано, без животът да се превръща в музей.

Разположена на около 950 м надморска височина и на пътя между Гоце Делчев и Доспат, Сатовча е естествена врата към южните склонове на Родопите. Оттук тръгват маршрути към горски местности, стари села, каменни мостове и тихи поляни, които още не са загубили характера си под натиска на масовия туризъм. Селото е център на община с 14 населени места, но по-важното е, че събира в едно различни лица на планината - природа, духовност, занаяти, земеделие и жива местна солидарност. Затова най-добрият начин да бъде разказано не е чрез списък със забележителности, а като бавно пътуване в рамките на един ден.

Гората се събужда преди селото

Денят край Сатовча започва най-добре в посока „Дикчан“. Държавното ловно стопанство е основано през 1913 г. и се простира по южните склонове на Дъбраш. Това е суров и красив родопски рид, в който височините се сменят от около 450 до 1750 м. Тук гората не е фон, а цял свят със собствен ред. Река Бистрица, Доспатска река и притоците им прорязват територията, а голяма част от горските масиви попадат в защитени зони от европейската мрежа „Натура 2000“.

Името на стопанството идва от местността Стария Дикчан, където се намират ловният дом и базата за интензивно стопанисване на дивеча. По тези места могат да се срещнат сърни, елени лопатари, муфлони и различни видове дребен дивеч. Истинската история обаче не е само в трофеите. Тя е в опита да се пази равновесие между гората, животните и човешкото присъствие - задача, която прави съвременния ловен туризъм много повече от преследване на дивеч.

За всеки гост „Дикчан“ може да бъде първият урок по Сатовча. Тук природата не се предлага единствено като декор за снимка, а като наследство, към което се подхожда с респект. Ранната сутрин е време на следи в калта, на мъгла между дърветата и на тишина, нарушавана от птици и ромон на вода. После пътят се спуска към селото, където планината вече говори с човешки гласове.

Историята в храм и семейни ракли

За началото на Сатовча има повече предания, отколкото сигурни дати. Старото име Сатовица се среща в местната памет, но ранната история на селищната общност остава на места неясна. Тъкмо тази липса на готов, подреден разказ прави селото интересно. Миналото не е заключено в една официална версия, а се възстановява от църковни летописи, семейни спомени, предмети и легенди.

Един от най-силните исторически знаци е храмът „Света Неделя“, построен през 1864 г. по настояване на местния шивач Стою Дичев, заселил се със семейството си в Сатовча десетилетия по-рано. Девет години след изграждането на църквата в нея е открито първото килийно училище, а през 1893 г. и новобългарско светско училище. Така храмът се превръща не само в духовен, но и в просветен център. Става място, в което вярата и знанието са част от една и съща борба за общност.

Съвсем естествено продължение на тази памет е музейната сбирка „Мост между миналото и бъдещето“, открита през 2010 г. Тя е създадена не от безлична колекция, а с помощта на хората от Сатовча, които даряват вещи, снимки и семейни истории. В нея се срещат древният Дъбраш, старите мостове, чешмите, носиите, домашните тъкани, оръдията на труда и тайният говор на дюлгерите. Това е музей, който прилича повече на отворен семеен албум, отколкото на хладна витрина.

Вода с име и памет

Най-необикновеният символ на района е не монумент, крепост или дворец, а чешмата. На територията на община Сатовча има над 1300 чешми, изграждани доброволно от местните хора. Някои са в селата, други край пътища, поляни и горски кътчета. Едни са направени за здраве, други в памет на близък човек, трети просто като дар към непознатия пътник.

Тук чешмата не е само място, на което се утолява жаждата. Тя е форма на присъствие след смъртта, семейната памет, добрината, оставена в камък и вода. Затова много от тях носят имена и възпоменателни плочи. Човек може да не познава семейството, което е изградило чешмата, но отпива от неговия жест.

През общината минава и река Бистрица, над която са запазени пет стари моста, определяни в местната туристическа информация като римски. Водата свързва гората, селата и пътищата и се превръща в естествена нишка на цялото пътуване. Неслучайно местната традиция има и Ден на чешмата. Той е празник, който събира хората около извори и места за отдих и превръща грижата за водата в обществен ритуал.

Вкусът на брезовата гора

Сатовча може да бъде разказана и през вкуса. Районът е известен с местни ястия от месо и зеленчуци, с картофи, боб, билки и горски гъби, но най-любопитният специалитет е брезовата дъвка. Тя се свързва с естествените брезови гори наоколо и е от онези редки местни неща, които звучат почти като измислица, докато не бъдат видени и опитани.

Брезовата дъвка е чудесна метафора за самото място - скромна, необичайна и позната най-вече на хората от района. Тя не е продукт, създаден от туристическа реклама, а част от знанията, предавани от поколение на поколение. Тъкмо такива детайли могат да превърнат Сатовча в лайфстайл дестинация без изкуствен блясък. Например разходка в гората, храна с местни продукти, студена вода от чешма и разговор с човек, който знае коя билка кога се бере.

Наблизо е и архитектурният резерват Долен със старите си каменни къщи, криволичещи улици и църквата „Свети Николай“. Селото е създадено през XVI век, а десетки негови къщи са обявени за паметници на културата. Така Сатовча може да бъде отправна точка за няколко различни преживявания - ловен и природен туризъм, история, селска кухня, фотография и бавни маршрути без тълпи. Това е луксът на места, които още не са превърнати в декор.

Един лев държи общността заедно

Съвременният характер на Сатовча се вижда най-добре не в голяма сграда, а в малка сума. През 2006 г. общината създава фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча“. Средствата се събират предимно чрез дарения и подпомагат деца, които имат нужда от лечение в България или чужбина. До края на 2025 г. общо 64 деца са получили подкрепа, а постъпилите от създаването на фонда средства надхвърлят 242 000 лв. Зад цифрите стои проста идея - че общността не чака чуждата беда да стане национална новина, за да реагира.

Същата нишка продължава в читалището „Св. св. Кирил и Методий - 1926“, в местните самодейни състави, училищните празници и общинските инициативи. Традицията тук не е само носия, облечена веднъж годишно. Тя е начин хората да останат свързани чрез песен, събор, благотворителна вечер, музейна вещ или чешма, построена за някого, когото вече го няма.

Вечерта над Сатовча идва тихо. Гората отново поглъща пътищата към „Дикчан“, водата продължава да тече от каменните чучури, а светлините по склоновете очертават село, което живее едновременно в няколко времена. Тук миналото не тежи като задължение и съвремието не идва като отказ от корените. Сатовча е интересна именно защото не избира между тях. Тя ги събира в една глътка студена вода, в следа от дивеч, в стара училищна стая и в един лев, даден за чуждо дете.