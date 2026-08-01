Невероятно откритие в Трънско. Археолозите ликуват (ВИДЕО)

Деветата палеонтологична експедиция на Националния природонаучен музей при БАН до Трънското находище на динозаври е открила изцяло запазена кост от динозавър, съобщиха учените.

Фосилът е с дължина около 30 см и по предварителните интерпретации на палеонтолозите принадлежи на динозавър. Вероятно става въпрос за кост от предния или задния крайник.

Понеже повече от половината от костта е обвита от твърда скална маса, която може да се отстрани единствено в лабораторни условия, засега е трудно да се определи с по-голяма точност какво точно представлява намерената вкаменелост.

Въпреки всичко е ясно, че това е една от най-добре и изцяло запазени кости, открити до момента в Трънското находище. От скалния пласт, в който е намерена находката, по време на предходните експедиции са събрани останки от титанозаври (дългошиести динозаври) и хадрозавроиди (динозаври с патешки човки).

На ценната вкаменелост се е натъкнал палеонтологът Георги Севов - магистър по палеобиология с дипломи от Университета в Лил (Франция) и Университета в Упсала (Швеция).

Още в началото на работния ден той показал отчупените от скалната стена седиментни късове на колегите си и те веднага разпознавали в тях фрагменти от голяма фосилна кост. Минути по-късно на слънчева светлина след цели 83 милиона години е извадена цялата кост на древно влечуго, като само от единия ѝ край липсва малко парченце, разказват от природонаучния музей.

Освен този фосил, палеонтолозите са намерили още костни фрагменти от динозаври, няколко зъба от крокодили и парчета от коруби на костенурки.

Екипът на експедицията включва специалисти от НПМ-БАН, Софийския университет и Геологическия институт на БАН. Тя ще продължи до 3 август.