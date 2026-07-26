Чудо във Велики Преслав. Откриха печат на цар Симеон Велики (СНИМКА)

Рядък оловен печат на цар Симеон Велики беше открит при археологически разкопки във Велики Преслав. Находката е открита в манастира на Георги Синкел, известен още като Манастира на чъргубиля Мостич, и се определя от археолозите като откритие с изключително значение за българската история, пише "Струма Нюз".

На лицевата страна на печата е изобразена Божията майка с Младенеца, придружена от гръцкия надпис: "На миротворния василевс - многая лета". На обратната страна е представен цар Симеон с владетелските инсигнии и надпис: "На Симеон василевс - многая лета".

Според проф. Казимир Попконстантинов откритието има особена стойност в навечерието на 1100 години от кончината на цар Симеон Велики, които ще бъдат отбелязани през 2027 г.

Доц. Росина Костова отбелязва, че оловният печат е доказателство за пряка кореспонденция между царския двор и манастира, което хвърля нова светлина върху връзките между владетелската власт и духовните средища в столицата на Първото българско царство.

Откритието е сред най-редките от този тип. Досега са известни едва 19 оловни печата на цар Симеон Велики, като само три от тях са били намерени при археологически разкопки. Това превръща новооткрития печат във Велики Преслав в истинска археологическа сензация и едно от най-значимите археологически открития, свързани с управлението на Симеон Велики през последните години.