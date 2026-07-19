За първи път! Министър с мащабна кампания за фестивалите у нас

Мащабна кампания за популяризиране на всички фестивали в България започва Министерство на туризма. Идеята е на министър Илин Димитров, а целта - развитие на фестивалния туризъм в страната.

Започваме много мащабна кампания "България празнува", където с помощта на БНТ, БНР и БТА ще създадем за всяка една област материали – видео, аудио, където всяка една от трите национални медии е специализирана и ще искаме да популяризираме всеки един фестивал в България с местните общности, съобщи Илин Димитров.

Проектът предвижда заснемане на материали във всички 28 области, които да покажат традициите на всяко отделно място.

Ще ги преведем на няколко езика, за да може да разбере светът и Европа как ние работим тук в България, какви обичаи имаме, какви традиции и на какво се радваме, каза министърът.

Министър Димитров обяви и друга инициатива, чиято цел е по-добра връзка с потребителите и осигуряването на качествен туристически продукт. Ще бъдат организирани изнесени приемни – по Северното Черноморие приемната ще е в Златни пясъци, а за Южното ще бъде позиционирана в Слънчев бряг.

​Министърът представи и актуалните данни за развитието на летния туристически сезон по Черноморието.

Ние разчитаме на Единната система за туристическа информация, която е нашата система за измерване на броя на туристите. Към момента данните от нея са, че сезонът върви с темповете на миналата година, тоест ние сме наваксали забавянето, каза Димитров.

По думите му първоначалният спад от около 200 000 туристи от началото на лятото вече е изравнен, като при благоприятни метеорологични условия през септември се очаква реализирането на малък ръст в края на сезона.