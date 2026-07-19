Нова лудст за отслабване! Пептиди пенсионираха Оземпик

Нова лудост зарази хората, които искат да отслабнат бързо и без усилия. Вместо инжекциите Оземпик, сега има нова опасна мода - т.нар. пептиди. С тях се вихри огромна незаконна търговия. Тя залива родното интернет пространство, сигнализираха лекари. Редица доктори са безпокоени, че инжекционните разтвори се продават лесно и извън правилата, съответно - приемат се без лекарско предписание, което може да доведе до фатални последици.

Пептидите са къси вериги от аминокиселини, които изграждат протеините в тялото и действат като сигнални молекули. В зависимост от структурата си, те се използват в козметиката против стареене, в спорта за регенерация, както и в медицината за лечение на диабет и затлъстяване.

Пептидите идват след истерията по Оземпик - лекарството за диабетици, което масово си инжектираха напълно здрави хора, за да отслабват. Очаквано, приеман от хора без проблем с инсулина, не закъсняха и случаите на пострадали, получили тежки увреждания в старанието си да бъдат по-слаби. Оземпик директно удря бъбречната функция, черния дроб, стомаха, влияе негативно дори на мозъчната дейност. Няколко жени са убедени, че зрението им е почти доведено до пълна слепота след проведен курс с въпросните писалки-инжекции. Признават обаче, че сами са виновни за влошеното си здраве, тъй като на собствена воля си инжектирали разтвора.

Нещо подобно се получава в момента с пептидите, които са рекламирани като чудодейни и за всяка болежка.

"Те доказано лекуват възпаления, но лечението с тях трябва да под много строг лекарски контрол, а не своеволно да ги поставяме", предупреди д-р Райна Стоянова, ендокринолог. По думите ѝ масово се използват за сваляне на килограми, което е нож с две остриета.

„Самият факт, че е инжекционен продукт, то той трябва да се съхранява от 2 до 8 градуса. Тябва да е стерилен. Просто няма здрав разум, който да ти казва да го поръчаш онлайн. Някой 3 дни може да го кара в багажника на 40 градуса“, възмути маг. фарм. Богдан Кирилов, директор на Изпълнителната агенция по лекарствата пред bTV.

„Имаше доста странични ефекти, които ми пречиха да изпълнявам ежедневни неща, като да си заведа детето на училище или да стана да сготвя, или да пусна пералня. Беше ми трудно. При мен спря апетитът изцяло. Ядях само солети и кисело мляко, защото от всичко друго ми се гадеше“, казва Михаела, потърпевша от пептидните разтвори, които си е поставяла.

На черния пазар пептидите варират от 30 до 500 евро, в зависимост от сайтовете, които ги предлагат.

От ГДБОП заявиха, че правомощията по този казус и контрола падат върху Изпълнителната агенция по лекарствата и Българската агенция по безопасност на храните.