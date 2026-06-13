Смъртоносната мания по пептидите бавно убива
Инфлуенсърите ги рекламират за отслабване, а лекарите алармират за рак и хормонален апокалипсис
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Инфлуенсърите ги рекламират за отслабване, а лекарите алармират за рак и хормонален апокалипсис
Все по-често се говори за хранителни добавки и специализирани формули
Предимствата включват фективност, съчетана с нежно действие