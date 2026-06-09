Смъртоносната мания по пептидите бавно убива

В стремежа си към съвършена фигура, бързо изгаряне на мазнините и експресно възстановяване във фитнес залата, хиляди българи масово посягат към една нова и изключително агресивна мода — инжекционните пептиди. В интернет форумите, социалните мрежи и фитнес съблекалните тези вещества се рекламират като безвредно „чудо на молекулярната биология“. Потребителите често ги бъркат с обикновени аминокиселини или протеини на прах, но истината е коренно различна. Става въпрос за мощни хормонални и сигнални препарати, чийто безконтролен прием извън лекарски надзор нанася сериозни и понякога необратими щети върху човешкия организъм, настояват от Българския лекарски съюз.

Какво представляват тези вещества и как действат?

Пептидите са къси вериги от аминокиселини, които в тялото функционират като сигнални молекули — те казват на органите и клетките как да действат. В момента масовата вълна от злоупотреби се разделя основно в две направления. Първото включва пептиди, които имитират хормона на ситостта (като семаглутид и тирзепатид), забавяйки изпразването на стомаха и потискайки апетита на централно ниво в мозъка. Второто направление, любимо на фитнес ентусиастите, включва пептиди, които принуждават хипофизната жлеза да произвежда огромни, неестествени количества растежен хормон за бърз мускулен растеж и горене на мастни клетки (като CJC-1295 и Ипаморелин).

Големият капан обаче е, че вместо одобрени медицински препарати от аптечната мрежа, масово се купуват флакони с неясен произход под формата на прах от съмнителни сайтове или прекупвачи в залите. Тези вещества се разтварят у дома в домашни условия и се инжектират подкожно с инсулинови игли, което само по себе си носи огромен риск от инфекции и абсцеси.

Скритият удар върху храносмилането и черния дроб

Най-честите и непосредствени вреди от масовия прием на пептиди за отслабване са свързани с тежък срив в стомашно-чревния тракт. Потребителите масово страдат от постоянно гадене, повръщане, остър запек или продължителна диария. Тъй като тези вещества драстично забавят движението на храната в стомаха, се развива тежък отлив на киселини (ГЕРБ) и болезнено подуване.

Фармацевти и медицински специалисти алармират за друга, много по-страшна опасност — тежки чернодробни увреждания. Тъй като черният дроб е основният орган, който трябва да метаболизира и пречисти инжектираните химични съединения, черният пазар на несертифицирани пептиди буквално го претоварва. Когато се купуват продукти без ясен състав и чистота, рискът от токсичен хепатит нараства застрашително.

Риск от диабет, хормонален хаос и туморен растеж

Дългосрочните последици от безконтролния прием на фитнес пептиди, стимулиращи растежния хормон, са изключително сериозни. Научно доказано е, че продължителното изкуствено поддържане на високи нива на растежен хормон и на фактора IGF-1 води до драстично намаляване на инсулиновата чувствителност. Тялото спира да преработва правилно въглехидратите, което води до бързо развиване на инсулинова резистентност и впоследствие — до захарен диабет тип 2.

Освен това, изкуствената стимуляция на клетъчното делене крие сериозен онкологичен риск. Ако в организма на даден човек има заложени или вече съществуващи микроскопични туморни клетки, пептидите, стимулиращи растежа на тъканите, могат да ускорят тяхната пролиферация и да провокират бързо развитие на ракови заболявания. Не на последно място, след спиране на тези вещества се наблюдава мощен хормонален дисбаланс, придружен от свиреп „йо-йо ефект“, при който загубените килограми се връщат двойно, а метаболизмът остава трайно увреден. Здравето и балансът на ендокринната система не трябва да се превръщат в залог за постигане на бързи, но илюзорни резултати.

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