Жегата удря по бъбреците. Двата показателя, които го издават

При 35 градуса организмът губи вода — през потта, през дишането, незабелязано. Когато загубата не се компенсира, обемът на циркулиращата кръв намалява, а с него намалява и притокът на кръв към бъбреците. Резултатът е измерим и се вижда в две конкретни числа от обикновена биохимия.

Механизмът: защо бъбрекът страда пръв

Бъбреците филтрират кръвта. За да го правят, им е нужен достатъчен обем и налягане. При обезводняване тялото реагира логично — стеснява периферните съдове, задържа вода, намалява отделянето на урина. Бъбречната перфузия спада.

В лабораторната практика това състояние има име: преренална (предбъбречна) азотемия. Отпадните продукти, които бъбрекът обичайно извежда, започват да се задържат в кръвта. И тук е важното — те не се задържат равномерно. Един показател реагира по-рано и по-силно от останалите, и точно това го прави полезен.

Показател първи: уреята

Уреята е крайният продукт от разграждането на белтъците. Черният дроб я произвежда от токсичния амоняк, а бъбреците я изхвърлят с урината.

Особеността ѝ е, че при намален приток на кръв към бъбреците уреята се реабсорбира обратно — за разлика от креатинина, който остава сравнително по-стабилен. Затова при дехидратация изследването на урея показва повишение по-рано и по-изразено. Именно това разминаване между двата показателя насочва лекаря към извънбъбречна причина, а не към увреждане на самия бъбрек.

Референтният интервал в лабораторията е 2,14–7,14 mmol/L за възрастни между 19 и 60 години и 2,86–8,21 mmol/L над 60-годишна възраст. Цената на изследването е 1,79 €.

Важно уточнение, което често се пропуска: уреята се влияе и от храненето. Обилна белтъчна храна временно я повишава. Затова изолирана стойност не значи нищо — тя се тълкува заедно с креатинина и с клиничната картина.

Показател втори: пикочната киселина

Пикочната киселина е краен продукт от разграждането на пурините. Две трети от нея се изхвърлят през бъбреците.

При обезводняване се случват две неща едновременно. Концентрацията в кръвта расте, защото обемът течност е по-малък. И екскрецията намалява, защото бъбрекът филтрира по-малко. Комбинацията изтласква стойностите нагоре — понякога значително.

Референтните стойности за серум са 202,3–416,5 μmol/L при мъже и 142,8–339,2 μmol/L при жени. Изследването на пикочна киселина също струва 1,79 €.

Проблемът не е самото число. Проблемът е какво следва от него. При високи концентрации пикочната киселина кристализира и уратните кристали се отлагат в ставите — това е механизмът на подагровия пристъп. Същите кристали са в основата и на уратните камъни в бъбреците.

Какво показват данните за лятото

Тук вече не сме в областта на предположенията.

През 2014 г. екип на Tuhina Neogi публикува в American Journal of Epidemiology изследване с 632 участници с диагностицирана подагра. Анализирана е връзката между средната температура през предходните 48 часа и риска от пристъп.

Резултатът: при по-високи температури рискът от подагров пристъп е с около 40% по-висок в сравнение с умерените температури. Най-силна е комбинацията висока температура и ниска влажност — при нея съотношението на шансовете достига 2,04 (95% доверителен интервал: 1,26–3,30), тоест приблизително двоен риск.

Авторите изрично посочват, че вероятният биологичен механизъм е именно намаляването на обема на течностите в организма. Ефектът се запазва въпреки факта, че съвременният човек прекарва голяма част от времето си в климатизирана среда.

Кой е в най-висок риск

Три групи заслужават внимание през летните месеци:

Хора с вече установена подагра или хиперурикемия — за тях жегата е директен рисков фактор, не абстракция.

Хора с известно бъбречно заболяване — при намален функционален резерв бъбрекът понася обезводняването по-зле.

Приемащи диуретици — тиазидните диуретици намаляват екскрецията на пикочна киселина независимо от температурата, а лятото усилва ефекта.

Към тях се добавят и хората над 60 години, при които усещането за жажда е физиологично притъпено — тоест сигналът за дехидратация идва по-късно, отколкото е нужно.

Кога има смисъл да се изследвате

Не при всяко горещо лято. Но има ситуации, в които профилактичната биохимия дава реална информация: при болка и подуване в става, особено в палеца на крака; при болка в кръста или кръв в урината; при трайно намалено количество урина; при упорита умора и гадене без обяснение.

И най-важното — резултатът не е диагноза. Една повишена стойност може да е следствие от вчерашната скара и недостатъчната вода, а не от заболяване. Тълкуването е работа на лекар, който вижда цялата картина.

Често задавани въпроси

Може ли жегата сама по себе си да повиши уреята?

Да. При обезводняване намалява притокът на кръв към бъбреците и уреята се реабсорбира обратно, което покачва стойностите. Това е преренална причина, а не бъбречно увреждане — но изисква лекарска преценка.

Защо се изследват урея и креатинин заедно?

Защото информацията е в съотношението им. Уреята се влияе повече от хидратацията и от белтъчния прием, а креатининът е по-стабилен показател за бъбречната функция. Разминаването между двете насочва към причината.

На гладно ли се правят двете изследвания?

Препоръчва се сутрин на гладно, около 8 часа без храна. В дните преди теста е добре да се избягват обилни количества червено месо, карантия, морски дарове и алкохол — те временно повишават пикочната киселина.

Колко вода е достатъчна през лятото?

Няма универсално число — нуждата зависи от теглото, физическата активност, температурата и здравословното състояние. При бъбречни или сърдечни заболявания количеството се определя от лекуващия лекар, а не по общи препоръки.

Означава ли висока пикочна киселина, че имам подагра?

Не. Хиперурикемията често протича без никакви симптоми, а по време на остър пристъп стойността може дори да е в норма. Диагнозата се поставя от лекар въз основа на цялостната клинична картина.

Тази публикация има информативен характер и не замества консултация с лекар. Резултатите от лабораторни изследвания се тълкуват от медицински специалист.