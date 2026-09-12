Нов вирус плаши учените: пренасят го кърлежи
Новият ALTNV е открит при над 10% от изследваните пациенти с ухапвания от кърлежи
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Новият ALTNV е открит при над 10% от изследваните пациенти с ухапвания от кърлежи
Какво показват данните за лятото
Либия е опасна зона
Д-р Теодор Кускунов споделя за ролята на хидратацията
Един от важните навици, които е добре да имаме през целия си живот, е навикът да пием редовно вода
Всеки елемент има значение за определена функция на органите, както и за поддържане на алкално-киселинния баланс в човешкото тяло
Бъбреците страдат от високите температури. Не допускайте дехидратация на организма
Д-р Николай Милушев, специалист уролог: недостатъчният прием на вода води до три основни риска
Трябва да следим приема на калий
Каква диета трябва да спазвате
Болката се събужда със застудяването на времето
Хроничната инфекция може да доведе до тежки проблеми с бъбреците
Причинява камъни в бъбреците
Екип от британски лекари успешно са променяли кръвната група на три донорски бъбрека
От малък актьорът имал страх от лечебни заведения
Намалява стреса и безпокойството, гони токсините
Трансплантираните са в стабилно общо състояние и се възстановяват
Излишният протеин натоварва бъбреците
Ако човек консумира газирани подсладени напитки, докато извършва физически упражнения при температура 35 и повече градуса Целзий, рискът от бъбречни з...
Сутрешно главоболие може да издава хипертония