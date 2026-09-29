Папата с призив за край на войната. Време е за отстъпки

Папа Лъв XIV отправи нов силен призив за прекратяване на войната в Украйна и настоя Москва и Киев да седнат на масата за преговори. Понтификът подчерта, че диалогът изисква смелост и готовност за отстъпки, включително от европейските държави. Той предупреди и срещу все по-острата реторика за ядрени оръжия и убеждението, че сигурността може да бъде гарантирана единствено чрез превъоръжаване.

Войните вече нямат смисъл

Папата заяви, че Църквата има задължение непрекъснато да насърчава Русия, Украйна и останалите държави да търсят решение чрез разговори. По думите му лидерите трябва да се обединят около преговорната маса и да намерят начин за прекратяване на конфликта.

„Църквата има отговорност да насърчава тези ценности, като непрекъснато призовава лидерите - както в Русия и Украйна, така и в други страни - да се обединят, да седнат на масата за преговори и да започнат диалог“, каза Лъв XIV. Той допълни, че трябва да бъдат търсени решения, „без да продължават тези войни, които вече нямат смисъл“.

Тревога от ядрената реторика

Папата отправи критики и към политически лидери, които все по-често говорят за ядрени оръжия и за възможността от още по-разрушителни войни. Според него подобна реторика отдалечава света от необходимото търсене на дипломатически решения.

Лъв XIV настоя фокусът да бъде върху човешкото достойнство и защитата на живота. Според него държавите трябва да бъдат способни да отделят повече средства за здравеопазване и образование, вместо непрекъснато да увеличават разходите за въоръжение.

Европа трябва да бъде готова на компромис

Папата засегна пряко и позицията на европейските държави. По време на изказване във френския град Мец той заяви, че мирът може да изисква отказ от част от досегашните позиции.

„Трябва да проявим смелост в преговорите и да бъдем готови да се откажем от някои позиции в името на по-голямото благо на света“, подчерта Лъв XIV.

По думите му компромисът не бива да се възприема автоматично като слабост, когато целта е спиране на война и предотвратяване на нови жертви. Призивът му идва в момент, когато европейските държави продължават да увеличават разходите си за отбрана.

Превъоръжаването не е решението

Лъв XIV отново изрази несъгласие с рязкото нарастване на военните бюджети в Европа. Миналата година те отбелязаха най-сериозния си ръст от края на Студената война.

„Трябва също да се пазим от илюзията, че превъоръжаването е решението“, заяви папата. Той постави дипломацията, човешкия живот и социалните инвестиции в центъра на своя призив към европейските и световните лидери.