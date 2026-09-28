Бизнес

Мощни заводи позлатиха наш град. 1000 нови работни места

Молдовския посланик Н. Пр. Емил Жакота огледа индустриална зона за нови инвестиции

Мощни заводи позлатиха наш град. 1000 нови работни места
28 сеп 26 | 10:26
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Мира Иванова

Стара Загора вече се утвърди като индустриалното сърце на България. Посещението на молдовския посланик Н. Пр. Емил Жакота в Града под липите донесе не просто дипломатически жест, а силен знак за международния интерес към индустриалния подем на града. В рамките на визитата си той видя отблизо какво се случва в индустриалните зони „Загоре“ и „Загоре – Еленино“ – територии, които днес са един от най-динамичните икономически хъбове в България.

Заместник-кметът Радостин Танев го посрещна и представи развитието на зоните, а изпълнителният директор на „Индустриална зона Загоре“ Радослав Танев показа конкретните производства, които вече се изграждат.

Новата индустриална карта на Стара Загора

В „Загоре – Еленино“ посланик Жакота стъпи в район, който буквално се трансформира пред очите на инвеститорите. Първите заводи вече се строят, а сред тях се откроява проект, който поставя Стара Загора на картата на високите технологии: първият в България завод за производство на ванадиеви редокс флоу батерии.

Това е част от голям индустриален комплекс, който ще включва предприятие за рециклиране на излезли от употреба соларни панели, завод за производство на клетки за соларни панели и модерна логистична база.

Три производства, една визия – Стара Загора да стане център на зелената индустрия в България.

Прогнозите са впечатляващи: над 1000 нови работни места ще бъдат разкрити в следващите години.

Молдова вижда потенциал за партньорства

Посланик Жакота не скри впечатленията си. Той подчерта, че при всяко свое посещение вижда как Стара Загора расте, но този път е бил впечатлен от мащаба на индустриалните зони и от новите производства, които вече се реализират.

Според него тук има реални възможности за сътрудничество между молдовски компании и инвеститорите в зоните. Това е продължение на диалога, започнал през март, за двупосочни инвестиционни проекти.

Град, който привлича капитали

Заместник-кметът Танев представи предимствата на Стара Загора: напълно изградена инфраструктура, бързи административни процедури, стратегическо местоположение, близост до автомагистрала „Тракия“ и лесен достъп до три летища.

Той подчерта, че градът не само предлага добри условия, но вече показва реални резултати – нови заводи, нови производства, нови работни места.

Официалните данни го доказват: за трета поредна година Стара Загора е отличена от Българската агенция за инвестиции като община с най-много привлечени капитали.

Само през 2025 г. инвестициите достигат 300 млн. евро, а планираните нови работни места – 1816.

Зеленият хъб на България

В заключение Танев заяви, че Стара Загора вече е разпознаваема като зеления хъб на България – място, където се срещат технологии, инвестиции и хора с визия за бъдещето.

„Нашата задача е да превърнем този потенциал в още повече реални инвестиции, нови производства и работни места. Искаме Стара Загора да бъде мястото, където бизнесът намира не просто добра среда, а възможност да расте, да създава и да остава.“

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Автор Мира Иванова

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