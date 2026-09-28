Мощни заводи позлатиха наш град. 1000 нови работни места

Стара Загора вече се утвърди като индустриалното сърце на България. Посещението на молдовския посланик Н. Пр. Емил Жакота в Града под липите донесе не просто дипломатически жест, а силен знак за международния интерес към индустриалния подем на града. В рамките на визитата си той видя отблизо какво се случва в индустриалните зони „Загоре“ и „Загоре – Еленино“ – територии, които днес са един от най-динамичните икономически хъбове в България.

Заместник-кметът Радостин Танев го посрещна и представи развитието на зоните, а изпълнителният директор на „Индустриална зона Загоре“ Радослав Танев показа конкретните производства, които вече се изграждат.

Новата индустриална карта на Стара Загора

В „Загоре – Еленино“ посланик Жакота стъпи в район, който буквално се трансформира пред очите на инвеститорите. Първите заводи вече се строят, а сред тях се откроява проект, който поставя Стара Загора на картата на високите технологии: първият в България завод за производство на ванадиеви редокс флоу батерии.

Това е част от голям индустриален комплекс, който ще включва предприятие за рециклиране на излезли от употреба соларни панели, завод за производство на клетки за соларни панели и модерна логистична база.

Три производства, една визия – Стара Загора да стане център на зелената индустрия в България.

Прогнозите са впечатляващи: над 1000 нови работни места ще бъдат разкрити в следващите години.

Молдова вижда потенциал за партньорства

Посланик Жакота не скри впечатленията си. Той подчерта, че при всяко свое посещение вижда как Стара Загора расте, но този път е бил впечатлен от мащаба на индустриалните зони и от новите производства, които вече се реализират.

Според него тук има реални възможности за сътрудничество между молдовски компании и инвеститорите в зоните. Това е продължение на диалога, започнал през март, за двупосочни инвестиционни проекти.

Град, който привлича капитали

Заместник-кметът Танев представи предимствата на Стара Загора: напълно изградена инфраструктура, бързи административни процедури, стратегическо местоположение, близост до автомагистрала „Тракия“ и лесен достъп до три летища.

Той подчерта, че градът не само предлага добри условия, но вече показва реални резултати – нови заводи, нови производства, нови работни места.

Официалните данни го доказват: за трета поредна година Стара Загора е отличена от Българската агенция за инвестиции като община с най-много привлечени капитали.

Само през 2025 г. инвестициите достигат 300 млн. евро, а планираните нови работни места – 1816.

Зеленият хъб на България

В заключение Танев заяви, че Стара Загора вече е разпознаваема като зеления хъб на България – място, където се срещат технологии, инвестиции и хора с визия за бъдещето.

„Нашата задача е да превърнем този потенциал в още повече реални инвестиции, нови производства и работни места. Искаме Стара Загора да бъде мястото, където бизнесът намира не просто добра среда, а възможност да расте, да създава и да остава.“