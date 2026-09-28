Официалният дилър на BYD за България инвестира активно в развитието на сервизния център на марката

Официалният дилър на BYD в България - ЕСКО АУТОМОТИВ ЕООД, част от групата на Авто Юнион ЕАД, инвестира активно в развитието на сервизното обслужване на автомобилите от марката и планира да разшири мрежата от сервизни точки на марката в страната.

От стъпването на BYD в България в края на март, ЕСКО изгради и отвори два шоурума на най-големия производител на електрифицирани автомобили в света - в София на бул. „Христофор Колумб“ 43 и във Варна - на бул. „Ян Хунияди“ 7. Реализираните в тях продажби до момента надхвърлят 1200 броя коли.

На същото място, на което е разположен шоурумът на BYD в София, се намира и управляваният от дилъра сертифициран сервизен център на глобалния лидер в електромобилите. Той е отбелязан и на европейския сайт на бранда (виж ТУК) и в него се извършва пълно гаранционно обслужване на всички модели на марката. Сервизът в София е оборудван със специализирана диагностична техника за електрическите и хибридни автомобили на BYD, складова наличност от оригинални резервни части и технически екип, обучен по стандартите на марката. Специалистите в него познават отлично високоволтовите системи, батерията, електрическото задвижване и специфичния софтуер на всеки от моделите на компанията. Той е част от мрежа от над 1000 сервиза на бранда в 35 държави в Европа.

Всеки може да се запознае със сервизните услуги на BYD в предстоящите Дни на отворени врати в шоурумите на марката в София и Варна от 1 до 4 октомври. На тях ще се предлага тестово шофиране и на двата нови модела - DOLPHIN G DM-i и ATTO 2 DM-i.

Отделно, BYD поддържа централизирана европейска линия за обслужване на телефон 0080010203000, достъпна и за клиентите в България. Номерът се използва и за BYD Assistance – услугата за пътна помощ, която се предоставя от производителя.

До сервиза на BYD в София е разположена и една от първите високоскоростни зарядни станции на бранда в Европа - Flash Charge, с мощност 1 MW и батерия за съхранение на енергия. На този етап тя обслужва дилъра на BYD, като се предвижда в бъдеще да е обществено-достъпна за всички клиенти на BYD и премиум марката на бранда - Denza. Технологията за зареждане на Flash Charge с мощност 1 MW е проектирана да се доближи максимално до скоростта на зареждане на автомобил с гориво на бензиностанция. Архитектурата на ултрабързата зарядна станция на BYD позволява зареждане на батерията на автомобила от 10% до 70% само за 5 минути и от 10 до 97 процента - за 9 минути.

BYD е високотехнологична компания и световен лидер в производството и продажбите на електрифицирани превозни средства с развита търговска и сервизна мрежа в над 120 държави на 5 континента. През изминалата година брандът затвърди позицията си на номер едно в света по производство и продажби на електрически и плъг-ин хибридни автомобили, като реализира рекордните 4.6 млн. превозни средства на глобално ниво, от които над 2.2 млн. - напълно електрически, а 1 млн. - на пазари извън Китай. Компанията е единственият производител, който разработва и произвежда самостоятелно всички ключови компоненти – батерии (авангардната технология Blade Battery), електромотори и електроника. В Европа брандът цели мащабно разширяване на присъствието си с нови заводи и точки за продажба.

За контакт с официалния дилър и сервизния център на BYD в България - ЕСКО АУТОМОТИВ (www.escoautomotive.bg), тел. 070050709. За онлайн записвания на час в сервиза - директно на сайта ТУК (www.escoautomotive.bg/service/).