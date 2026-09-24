Отпадат ли винетките? Истината от АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура“ потвърждава, че към настоящия момент няма европейско изискване България да премине от винетно към километрово таксуване за превозните средства до 3,5 тона от 25 март 2030 г. Това посочват от Института за пътна безопасност, позовавайки се на официален отговор от АПИ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В писмото на АПИ изрично е записано, че „за превозните средства до 3,5 т действащата европейска нормативна рамка към настоящия момент не определя датата 25 март 2030 г. като срок за задължително преминаване от таксуване на база време към таксуване според изминатото разстояние“, пише БГНЕС.

Според Института това уточнение е важно, тъй като по време на брифинг в Пловдив министър-председателят Румен Радев и регионалният министър Иван Шишков са представили информацията по начин, който създава впечатление за европейско задължение България да въведе километрово таксуване и за леките и лекотоварните автомобили до 3,5 тона след 2030 г.

От Института посочват, че европейската директива действително предвижда промяна от 25 март 2030 г., но тя се отнася до тежките превозни средства над 3,5 тона и винетното таксуване по основната TEN-T мрежа.

За превозните средства до 3,5 тона европейската рамка предвижда оценка от Европейската комисия до 25 март 2027 г., след която евентуално могат да бъдат предложени бъдещи промени.

АПИ посочва още, че към момента се обсъждат различни варианти за развитието на пътното таксуване с хоризонт 2030–2032 г., включително възможно поетапно преминаване към таксуване според изминатото разстояние.

От Института за пътна безопасност подчертават, че обсъждан вариант не представлява европейско задължение. Организацията очаква Министерският съвет и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да внесат яснота защо пред обществото е представено като задължение от 2030 г. нещо, което според официалния отговор на АПИ не е заложено в действащата европейска нормативна рамка.