Истина е. Как Мъск ограби клиенти в Калифорния
Таксували са им два пъти покупка на Tesla
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Таксували са им два пъти покупка на Tesla
Има три възможности за таксуване
От седми септември стартира новата система за електронно таксуване в градския транспорт. Нововъведенията се случват благодарение на проекта "Интегрир...
Няма спад в трафика, въпреки плащаните такси