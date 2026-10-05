Прецедент в кралското семейство! Това не се е случвало от стотици години

Андрю Маунтбатън-Уиндзор заведе съдебно дело срещу полицията в Теймс Вали и Централния наказателен съд „Олд Бейли“, оспорвайки законността на издадените заповеди за претърсване на имотите му в Уиндзор и Сандрингам. Очаква се съдебният контрол по казуса да започне в четвъртък.

Полицейските действия са част от разследване за евентуално престъпление по служба, свързано с връзките му с финансиста Джефри Епстийн. Според публикувани материали от досиетата „Епстийн“, в периода си като специален представител за международна търговия (2001–2011 г.) бившият принц е споделял поверителна информация относно визитите си в Азия и инвестиционни възможности в Афганистан.

Андрю бе арестуван на 66-ия си рожден ден в имението Сандрингам и разпитан в полицейското управление в Ейлшам, след което бе освободен под разследване.

Това не само е първият арест на член на британското кралско семейство от над 350 години, но и първото оспорване на наказателно производство от кралска особа от процеса срещу Чарлз I през 1649 г.

Претърсванията в бившата му резиденция „Роял Лодж“ в Уиндзор продължиха почти седмица.

Преди ареста Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън бяха лишени от кралските си титли и принудени да напуснат „Роял Лодж“ след натиск от обществеността и крал Чарлз III.

Предстоящото изслушване при съдия Хилиард ще се проведе при строго секретни условия, за да се прецени дали част от подробностите по делата да останат поверителни. Правният екип на бившия херцог настоява, че действията на правоохранителните органи са били незаконосъобразни. До момента полицията отказва допълнителен коментар поради продължаващото производство, а самият Андрю категорично отрича да е извършил каквото и да е нарушение.