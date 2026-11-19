Появата на вода под ваната невинаги означава скъп ремонт или задължително посещение на водопроводчик. В много случаи причината е дребна неизправност, която може да бъде отстранена с няколко сравнително лесни действия. Износено уплътнение, разхлабена връзка или напукан силикон са сред най-честите виновници. Румънското издание Lovedeco обяснява как да открием откъде идва течът, какви ремонти можем да направим сами и кога е необходим специалист.

Първо открийте откъде идва водата

Най-важната стъпка е да установите при какви обстоятелства се появява влагата. Ако подът се мокри единствено докато вземате душ, вероятната причина е повреденият силикон между ваната и стената. Когато водата изтича при изпразване на ваната, трябва да проверите сифона. Ако течът се появява само при почти пълна вана, проблемът може да е в преливника.

При наличие на подвижен преден панел го отстранете и огледайте с фенерче тръбите, сифона и съединенията. Подсушете мокрите участъци, след което пуснете малко вода и наблюдавайте откъде се появяват капки. Проверявайте оттичането и преливника поотделно, без да допускате ново наводняване.

Разхлабените връзки се поправят лесно

Една от най-честите причини за теч е недостатъчно добре затегнатото съединение на сифона. При много модели пластмасовите гайки могат да се регулират на ръка, без специални инструменти. Необходимо е обаче да действате внимателно, защото прекомерното затягане може да повреди резбата или да деформира уплътнението.

След регулирането пуснете отново малко вода и проверете дали течът е спрял. Ако капките продължават да се появяват, причината може да е в самото уплътнение.

Смяната на уплътнението решава друг често срещан проблем

Гумените уплътнения постепенно губят еластичността си заради влагата, температурните промени и почистващите препарати. Когато се втвърдят, напукат или деформират, те вече не осигуряват необходимата херметичност. В подобна ситуация допълнителното затягане на връзките няма да помогне.

Решението е поставянето на ново уплътнение, съвместимо със съответния сифон или тръбно съединение. Преди монтажа контактните повърхности трябва да се почистят от натрупаните отлагания. Ако достъпът е удобен и връзката може безопасно да бъде разглобена, операцията не изисква непременно намесата на майстор.

Новият силикон спира проникването на вода

Когато течът идва от пространството между ваната и стената, възстановяването на силиконовото уплътнение често решава проблема. Старият, напукан или отлепен силикон трябва да бъде напълно отстранен, а повърхностите да се почистят и подсушат добре.

След това се нанася нов санитарен силикон, предназначен за влажни помещения. Важно е да се спази посоченото от производителя време за втвърдяване, преди ваната отново да се използва. Нанасянето на нов слой директно върху повредения стар силикон не осигурява трайна защита срещу течове.

Кога все пак е необходим водопроводчик

Не всички неизправности могат да бъдат отстранени с подръчни средства. Ако тръбата или гъвкавият маркуч под ваната са спукани, повредената част трябва да бъде заменена. Покриването на пукнатината със силикон не е надеждно решение, тъй като водата може отново да започне да изтича.

При акрилните вани някои повърхностни пукнатини могат да се поправят със специални материали. Дълбоките повреди, особено когато засягат здравината на ваната, изискват професионална оценка.

Помощ от специалист е необходима и когато източникът на теча остава неизвестен, тръбите са трудно достъпни или влагата продължава да се появява след ремонта. Особено показателно е, ако под ваната има вода дори когато тя не се използва, защото причината може да е скрита тръба или водопроводната инсталация.

При разрастващи се влажни петна, постоянна миризма на мухъл или бързо натрупване на вода използването на ваната трябва да се преустанови до отстраняване на проблема. Ако течът идва от водопроводна тръба, спирането на съответния кран може да ограничи щетите до пристигането на специалист.