Безопасно ли е да се готви с дървена лъжица? Истината от специалист

Дървените лъжици, които присъстват в почти всяка българска кухня, се оказват далеч по-безопасни, отколкото мнозина предполагат. Въпреки разпространеното убеждение, че порестата дървесина задържа опасни бактерии, тя притежава естествени свойства, които могат да ограничат размножаването на микроорганизмите. Това обяснява микробиологът Бен Чапман, професор в Университета на Северна Каролина и специалист по безопасност на храните, пред списание „Марта Стюарт“. Според него истинската опасност не се крие в материала, а в начина, по който дървените прибори се подсушават и съхраняват.

Има ли опасност от хранително отравяне

Самият професор Чапман редовно използва дървени прибори в кухнята си и не смята, че те са по-опасни от пластмасовите, металните или силиконовите.

„Нямаме примери дървени прибори или дъски да са причинявали хранителни отравяния“, посочва микробиологът.

Той подчертава, че всеки от използваните в кухнята материали има своите предимства и недостатъци. Нито един не може категорично да бъде определен като най-безопасен във всички ситуации.

Любопитното е, че една от особеностите на дървесината, която обикновено се приема за недостатък, всъщност може да бъде предимство.

Дървото има естествена защита

Порестата структура на дървесината позволява на влагата и част от бактериите по повърхността да проникнат навътре чрез капилярно действие. При правилно изсъхване това ограничава благоприятните условия за размножаване на микроорганизмите по повърхността.

Освен това дървесината притежава известни естествени антимикробни свойства. Те са свързани със защитните механизми, които растенията са развили срещу бактерии и паразити.

Но това не означава, че дървените прибори се почистват сами или че не се нуждаят от старателно измиване.

Една грешка може да създаде проблеми

Според Чапман най-големият риск възниква, когато дървените лъжици останат влажни след измиване.

За да изсъхнат напълно, те трябва да престоят на проветриво място поне 24 часа. Необходимото време може да бъде и по-дълго в зависимост от температурата и влажността в помещението.

Микробиологът съветва дървените лъжици да се поставят в поставка с работната част нагоре и дръжката надолу. Така въздухът циркулира по-свободно около тях, а влагата постепенно се оттича.

Дървените дъски за рязане също трябва да се оставят да изсъхнат добре, без да бъдат притискани една към друга.

Кога трябва да изхвърлим старата лъжица

Дори най-качествените дървени прибори не са вечни. Професорът препоръчва редовно да се проверява състоянието им.

Ако лъжицата започне да се напуква, да се разцепва или вече трудно изсъхва, е време да помислим за подмяната й. Същото важи за дъските за рязане, по които са се появили дълбоки вдлъбнатини.

Дървените прибори имат и чисто практични предимства. Те не надраскват повърхността на съдовете, удобни са при продължително разбъркване и могат да издържат години при правилна употреба.