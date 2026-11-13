Класическите кухненски шкафове губят популярност. Има алтернатива

Класическите кухненски шкафове с вратички имат неочакван съперник, който е едновременно красив, практичен и значително по-евтин. Дизайнерите все по-често се обръщат към едно позабравено решение от миналото - текстилните перденца, които скриват пространството под мивката или заменят вратичките на долните шкафове. Тази ретро тенденция позволява да преобразим кухнята, без да купуваме нови мебели и да харчим големи суми за ремонт. А най-хубавото е, че можем да променяме цветовете и настроението на помещението толкова често, колкото пожелаем.

Бабината кухня се завръща с нов чар

Преди десетилетия платнените завески под кухненските мивки били нещо съвсем обичайно. Те скривали тенджерите, почистващите препарати и останалите домакински принадлежности, като същевременно придавали домашен уют. Постепенно били изместени от масивните шкафове с вратички, но сега дизайнерите отново ги преоткриват.

Според румънското издание на „Нюзуик“ перденцата се превръщат в интересен акцент в съвременните кухни, особено когато интериорът е доминиран от гладки повърхности, камък, керамика и дърво. Мекият текстил разчупва строгите линии и създава по-топла и непринудена атмосфера.

При това не е нужно да премахваме всички вратички. Достатъчно е да заменим една или две, например под мивката или на шкаф, в който съхраняваме тенджери и по-големи съдове.

Кой плат прави кухнята най-красива

Изборът на материя и десен може напълно да промени впечатлението от помещението. Едноцветните перденца в бежово, бяло или други неутрални тонове са подходящи за модерните кухни. Фините райета придават класическа елегантност, а дребните цветя създават романтична атмосфера, напомняща селските къщи от миналото.

Особено добър избор са ленът и памукът, защото имат естествен вид и се съчетават добре с дървени плотове и винтидж мебели. Важно е обаче да се провери дали тъканта се пере лесно и дали се свива след пране.

„С толкова много различни материи и цветове можете наистина да експериментирате с комбинациите. Перденцата се сменят толкова лесно, че можете да имате два комплекта и да ги редувате според настроението си или когато единият трябва да се изпере“, обяснява британската дизайнерка на текстил Моли Махон.

Красиво, евтино и лесно за смяна

Най-голямото предимство на тази идея е цената. За покриването на един долен шкаф обикновено е необходимо малко количество плат, което може да излезе значително по-евтино от изработването на нова мебелна вратичка. Монтажът също е сравнително лесен, като може да се използва малък корниз или подходящ механизъм за закрепване.

Перденцата обаче имат и недостатъци. Около мивката лесно се мокрят, а при готвене могат да попиват миризми и мазнини. Затова е добре да се избират устойчиви, лесни за пране материи и да не се поставят близо до открит пламък.

Дизайнерката Лорън Гилбторп обръща внимание, че за разлика от плътните вратички платът не защитава достатъчно добре съдовете от прах и замърсяване. Затова подобно решение е най-подходящо за внимателно подбрани шкафове, а не непременно за цялата кухня.

Допълнителен плюс е, че промяната не е окончателна. Ако цветът омръзне или материята се износи, е достатъчно просто да сменим перденцето, без да променяме мебелите.