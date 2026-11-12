Скандалът Кауфланд! Извиването на ръце приключи!

След глобата от близо 76 милиона евро, „Кауфланд“ недопустимо заплаши България с призрак от миналото, а държавата отвърна с тежка артилерия, ясно показвайки, че извиването на ръце приключи. Скандалът надхвърли счетоводните баланси и процентите надценка, а се превърна в тест за това кой диктува правилата - държавата или веригите, повярвали си, че са твърде големи и недосегаеми.

„Спрете, защото „Кауфланд“ е много голям и ако тръгне по „бобслея надолу“, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз“, шокиращо обяви изпълнителният директор на „Кауфланд България“ Михаил Петров и се закани, че юристите ще направят акта на КЗК „на пух и прах“ в съда.

Сравнението с банковата катастрофа от 2014 г., прозвуча не просто като бизнес аргумент, а като директно извиване на ръцете на институциите.

Острата и категорична реакция на държавата не закъсня. Вицепремиерът Александър Пулев определи тона на мениджъра като „доста арогантен“ и демонстриращ „пълна липса на уважение към българското правителство и независимите регулатори“. Той бе категоричен, че властта не води война с веригите, а с нелоялните практики, но няма да се огъне пред ултиматуми.

Вицепремиерът Пулев охлади апокалиптичните сценарии с ледена пазарна логика. Той заяви, че българският пазар е достатъчно доходоносен и ликвиден и ако един играч реши да си тръгне, друг веднага ще заеме мястото му.

Още по-твърдо застана председателят на КЗК Росен Карадимов, който припомни, че санкцията от 5,36% от оборота за 2025 г. всъщност е в долния диапазон на закона при максимум от 10%.

Карадимов посочи като пример Полша, където регулаторът глоби верига със 170 милиона евро, подчертавайки, че в България времето на безконтролния натиск върху производителите е приключило.

Към огъня се присъединиха и политическите сили. От парламентарната група на „Прогресивна България“ разкритикуваха остро заплахите на веригата, а депутатът Ивайло Мирчев нарече изказванията на Петров „арогантни и неприемливи“, поставяйки въпроса как чуждестранен търговец си позволява да плаши държавата с финансов срив, докато реализира стотици милиони печалба на българския пазар.

В подкрепа на Кауфланд очаквано се изказа шефът на Сдружението на веригите Николай Вълканов, който пък провидя „дело шамар“ и „политическо лоби на определени производители“, които се опитвали да влязат през задния вход в търговията на дребно.

Думите му прозвучаха смехотворно, тъй като именно веригите мачкат производителите години наред, карайки ги да продават продукцията почти на себестойност, като доказателства за трицифрени надценки, които си слагат веригите извади наскоро и шефът на КЗП Мая Манолова.

Поведението на Кауфланд е скандално, защото напълно недопустимо е голяма европейска компания да поставя ултиматуми на българската държава и да я плаши с призраците на миналото.

Вече няма и не може да има ход за смекчаване на тона или крачка назад. Защото ако властта се огъне пред подобно извиване на ръце, тя ще загуби битката не с търговските вериги, а с милионите български потребители, които ежедневно изнемогват от високите цени, докато в същото време същите тези вериги изнасят безпрепятствено милиарди левове печалба в чужбина.