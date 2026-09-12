Случи се! Една верига пусна българска диня за 0,25 евро килограма
Прясно агнешко само за 11 евро предлага една от големите вериги у нас
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Прясно агнешко само за 11 евро предлага една от големите вериги у нас
Погват ги и заради смазване на българските производители
Антимонополният орган проверява дали "Кауфланд" и Т-Маркет са прилагали условия, които притискат доставчици и производители
Международен експерт с кариера в METRO и Rohlik поема търговската стратегия на веригата
Икономически анализ разкрива мащаба на социалното и икономическо въздействие на компанията
Касиерите са инструктирани да подхождат с разбиране към клиентите
Разплащанията остават основно в лева, но рестото вече е в евро
Булбанк Мобайл се утвърждава като водеща дигитална платформа в банковия сектор
Инициативата е на Kaufland и Българския туристически съюз
Рисуването развива абстрактно мислене и стимулира решаването на задачи
За последната година Kaufland е открил 12 подобни обекти на територията си
Kaufland Пекарна е реализирала близо 3 млн. броя хляб за последната година
Кулминацията на събитията е публична беседа, посветена на емблематичните столични сгради
Един от символите на есента, на домашния уют и традицията
Всеки месец Kaufland дарява по 1 тон висококачествена немска храна K-Carinura на общинските приюти в София
Компанията има пълна готовност за въвеждането на еврото във всички магазини
Откриват нова зона от 300 кв. м. с множество допълнителни предложения и забавления за цялото семейство
Изобилие от яйца, свежи салати и деликатеси очакват посетителите на Kaufland до 20 април
Първо ревю на модния му бранд
Поредният виц на гърба на Камата