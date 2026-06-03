Милиони глоби заради злоупотребите им у нас

Големите търговски вериги у нас са изправени пред безпрецедентен скандал, който заплашва да пренареди правилата в сектора на търговията с храни. Комисията за защита на конкуренцията официално образува производства срещу гигантите „Кауфланд България“ и „Максима България“, позната на пазара като „Т-Маркет“. Антимонополният орган започва мащабно разследване за установяване на възможни нелоялни търговски практики, прилагани спрямо българските доставчици и производители.

Действията на регулатора идват като логично следствие от задълбочения секторен анализ на пазара на храни от първа необходимост, при който бяха подложени на щателна проверка ценовата политика, бонусите, надценките и общите търговски условия между веригите и техните партньори.

Родните производители на ръба: Продажби под себестойност

Още междинните данни от анализа на КЗК показаха тежки структурни деформации на пазара на храни у нас. Констатиран е чудовищен обем от отстъпки, които производителите и доставчиците са принудени да предоставят на големите търговци, за да присъстват на техните рафтове. Тази порочна практика на практика води до това българските производители да продават продукцията си на себестойност или дори под нея, трупайки огромни загуби за сметка на свръхпечалбите на веригите. Именно заради тези разкрития антимонополният орган задълбочи проучването си и премина към директна офанзива.

Първоначално КЗК призова към саморегулация в рамките на сектора и даде ясен сигнал, че ако веригите не променят поведението си доброволно, ще последват тежки санкции. Тъй като това не се случи, комисията изпълни заканата си и се самосезира.

Милионни глоби и изтекли ултиматуми

Разследването се провежда в условията на сериозно затегнато законодателство. Решенията за производствата са взети след последните промени в Закона за защита на конкуренцията, с които максималната глоба беше вдигната до драстичните 10% от оборота на компанията за предходната финансова година. По настояване на комисията търговските вериги получиха тримесечен гратисен период да приведат договорите си в съответствие с новите правила, но този срок изтече на 9 февруари 2026 г. без реален резултат.

В момента антимонополният орган събира мащабна информация от производителите на основни храни като мляко, млечни продукти, месо, олио и яйца. Проверяват се механизмите и скритите критерии, по които се сключват договорите за доставка и спогодбите за рамкови условия, както и реалният начин, по който се определят цените на едро. Предстои да се изясни дали „Кауфланд“ и „Т-Маркет“ ще отнесат рекордни финансови наказания за злоупотреба с пазарна сила.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com