Нови регулации удрят скритите такси в големите вериги

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) притежава правомощия да налага тежки санкции до 10% от оборота на пазарните субекти, които използват нелоялни търговски практики или монополно положение. Това заяви в предаването „120 минути“ по bTV бившият служебен министър на земеделието и настоящ председател на парламентарната Комисия по земеделие и храни Явор Гечев. По думите му държавата има категоричната амбиция да промени модела на работа на пазара и вече са предложени законодателни промени в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията.

Въвеждане на нов индекс за справедлива стойност

В основата на реформата стои въвеждането на референтна стойност за сравнение, която да служи като мерна единица за гражданите и регулаторите. Гечев уточни, че индексът умишлено е променен на „справедлива стойност“, а не на „цена“, за да не се бърка с опит за държавно регулиране. Този показател ще позволи на потребителите да проследят дали има изкривяване на пазара и да сравняват ценовите нива с тези в другите държави членки на Европейския съюз.

В класическата търговия нормалното ценообразуване започва от покупката на едро, към която се добавят разходите за логистика, транспорт, съхранение и надценка за печалба в рамките на 15–20%. Проверките обаче показват, че при големите търговски вериги този традиционен принцип на практика не съществува.

Депутатът разкритикува непрозрачните механизми, които големите вериги използват при формирането на стойността на стоките. Вместо традиционна препродажба, те предлагат готов продукт, от чиято крайна цена впоследствие се приспадат десетки допълнителни компоненти, заложени в сложни договори от над 150 страници. Сред тези компоненти попадат такси за реклама в клиентски брошури и на вътрешни екрани, такси за позициониране на продуктите на регала, такси за присъствие в търговската мрежа и за нейното развитие, финансиране на промоционални пакети ироялти (отчисления) към чуждестранните фирми майки.

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