Лидл България преминава поетапно към обозначаване на цените само в евро 

Във връзка с изтичането на законовото изискване за задължително двойно обозначаване на цените (в левове и евро) на 8 август 2026 г., Лидл България започва поетапно преминаване към представяне само в единната европейска валута.

Компанията ще реализира процеса в своите магазини поетапно, като първите цени само в евро ще бъдат видими от 11 август, вторник. Преходът ще приключи на 14 август, петък. Според нормативните изисквания, търговските вериги нямат законово задължение преминаването към единични цени да се случи задължително на 9 август, нито промяната да бъде въведена във всички обекти едновременно в рамките на един ден. От Лидл България избират поетапния подход, за да се намали натоварването на системите и да се осигури безпогрешна работа на софтуера, както и пълна коректност на всички обявени цени.

Преходът ще се осъществи по следния график:

11 август (вторник): Първоначално табелите само с еврови цени ще бъдат въведени в 25 от магазините на веригата. В този първи етап попадат предимно обекти по Черноморието, където е активният туристически сезон (Бургас, Варна, Несебър, Созопол, Царево, Поморие, Балчик, Каварна, както и Добрич).

12 август (сряда): Процесът ще продължи с още 41 обекта, като фокусът ще бъде основно върху магазините в София.

13 август (четвъртък): Към миграцията ще се присъединят още 40 магазина в по-големи градове като Перник, Сливен, Плевен, Габрово, Велико Търново, Русе и др.

14 август (петък): Процесът ще бъде финализиран с последните 38 магазина (в градове като Ловеч, Петрич, Смолян, Асеновград, Велинград, Монтана, Кърджали, Пазарджик). С това само евровите цени ще станат видими във всички обекти на Лидл България.

Паралелно с актуализирането на ценовите табели, ще се случва и комуникацията в информационните канали на Lidl:

От 9 август: Крайната сума на касовия бон след покупка ще бъде изписана само в евро.

От 13 август (четвъртък): Всички цени в хартиената и онлайн брошурата ще бъдат посочени само в евро.

17 август (понеделник): Промяната ще обхване и дигиталните канали на компанията, като цените в мобилното приложение Lidl Plus и на корпоративния уебсайт ще се визуализират само в евро.

Съгласно нормативните изисквания на касовите бележки общата сума на покупките ще се изписва вече само в евро.

С тази стъпка Лидл България продължава да следва своя ангажимент към прозрачна комуникация, коректност и максимално плавен и спокоен преход за потребителите.