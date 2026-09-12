Здраве, семейство и свобода - българинът намери своите котви в несигурни времена
Ново национално изследване показва, че въпреки кризите хората пазят психическото си равновесие и все по-ясно знаят кое наистина има значение
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Ново национално изследване показва, че въпреки кризите хората пазят психическото си равновесие и все по-ясно знаят кое наистина има значение
Бизнес парк, който се строи на емблематично място, на което е бил нацистки концентрационен лагер в Австрия, предизвикаха вълна от емоции, а историците...
Може да бъде върнат във всеки магазин на Лидл
Във връзка с отпадането на изискването за двойно обозначаване на цените, веригата е подготвила плавен технически преход
Над 300 компании продават чрез веригата, а част от тях строят нови фабрики и увеличават износа си с трицифрени темпове
Инициира Пакт за хранителен суверенитет в подкрепа на родните производители
Компанията настоява за дългосрочно партньорство между държавата, бизнеса, науката и производителите, за да има повече родна продукция и по-достъпни це...
Близо 200 хил. евро са събрани само за година чрез автоматите за обратно приемане на опаковки
Празничният асортимент се допълва от козунаци и сезонни зеленчуци от български производители, сладки и солени изкушения от Deluxe и Favorina, както и...
Даже поема сметките за ток и вода
Партньорство между Lidl България и „Асоциация Родители“ учи децата на сезонност, биоразнообразие и осъзнато хранене
Как храненето на бъдещата майка определя здравето на следващите поколения
Тя стартира едновременно в 31 европейски държави
Търговската верига заслужи четири златни отличия и един бронз за работодателските си практики
18 български производители и занаятчии ще представят продуктите си пред магазина на Lidl в столичния кв. „Борово“
16 студенти представиха реални бизнес проекти на финала на стажантската програма на Лидл България
Лидл се включи в събитието с подкрепителни пунктове и безплатни станции за ремонт на велосипеди пред магазините си в Лом и Козлодуй
Какво работят практикантите?
Компанията е единствена в страната със златно отличие от Investors in People – международен стандарт за оценка на работодателски практики
Компанията предприема проактивни действия за по-лесна ориентация на клиентите