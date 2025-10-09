Фермата на Lidl става образователна градина до логистичен център

Lidl България и „Асоциация Родители“ представиха „Фермата на Lidl“ – нов образователен център до логистичния хъб в с. Равно поле, създаден да покаже на децата пътя на храната от полето до чинията и да положи основите на отговорното потребление.

Инициативата е част от стратегическата визия на компанията за устойчиво бъдеще и стъпва на съвременни методи и лично преживяване: откъде идва храната, защо е важна за здравето, как изборите ни влияят на природата и какво стои зад устойчивите земеделски практики.

Вдъхновение за бъдещето – Lidl отглежда отговорни деца

„Фермата на Lidl" е осъществена мечта да дадем на децата вдъхновение, грижа за бъдещето и знание. Ние сме наясно, че образованието е един от ключовете за истинска промяна, затова създадохме кампанията #ХраненеСмисъл, а днес правим следваща амбициозна крачка с визия към бъдещето. Проектът е естествено продължение на усилията ни да допринесем за здравето на потребителите и опазването на околната среда, включително чрез трансформация на продуктите ни собствена марка. „Фермата на Lidl" е проект без аналог в българския ритейл, който дава на децата преживяване и знания извън стандартния учебен процес. Благодаря на нашите партньори – НПО, образователни институции и родители – с които доказваме, че можем да постигнем много, когато работим заедно", каза по време на откриването Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

С тази инициатива Лидл България отново надгражда своята оперативна дейност, добавяйки значима обществена стойност и давайки пример за новаторски подход в инвестирането в бъдещето на обществото и околната среда.

Как е създадена „Фермата на Lidl“

Образователната градина е създадена на основата на интердисциплинарно сътрудничество и модерен подход в образованието – освен Асоциация „Родители“, партньори на Lidl са Фондация „ЕкоОбщност“ и експертът доц. Десислава Димитрова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Изградена е на принципа на биодинамичното земеделие и включва градински лехи с различни видове и сортове растения, зона за компостиране, открити и закрити кътове за обучение и игри. Предстои да бъде изградена и оранжерия.

Пилотно отваряне и учебно съдържание

„Фермата на Lidl” отваря врати пилотно тази есен с посещения на служителите на Lidl и ученици от две училища от близки населени места – гр. Елин Пелин и район Кремиковци. Чрез мисии и работилници, интерактивно съдържание и практически дейности децата ще се учат да садят, да наблюдават и да берат зеленчуци, ще опознават сезонността на растенията, сложните взаимодействия в екосистемите, значението на съхраненото биоразнообразие и ще откриват как природата връща грижата, която получава. По този начин ще осъзнаят стойността на храната, как тя влияе на нашето здраве и защо устойчивото отношение към околната среда е толкова важно.

От следващата пролет образователният център ще приема безплатно организирани групи ученици от цялата страна. Първоначалната програма е подготвена за деца от първи до четвърти клас, като предстои да бъде разширена за целия образователен цикъл на учениците. Съдържанието в програмата е съобразено с образователните нужди на съвременните деца, като разработените активности и модули се съотнасят с учебното съдържание, за да надграждат знанията и преживяванията на учениците.

Партньорска подкрепа и #ХраненеСмисъл

„Фермата на Lidl" е не просто информационна инициатива – тя е образователна, възпитателна и с изключително голяма обществена значимост. От името на Министерството на образованието и науката благодаря за споделените изследвания и данни за здравословното и осъзнато хранене. Те са ценен принос за усъвършенстването на нашите политики, свързани със здравето и храненето на децата, включително в училищна среда. Темата за здравословния начин на живот е в основата на устойчивото развитие и е една от целите на хилядолетието. Затова подкрепяме тази вдъхновяваща инициатива,“ заяви Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката.

„Вярваме, че „Фермата на Lidl“ е много повече от образователна градина – тя е новаторски път към знанието, истинско приключение в света на храната. За нас от Асоциация „Родители“ е вълнуващо да участваме в създаването на този център за учене чрез преживяване, защото тук децата не просто ще научават, а ще разбират със сърцето си. Чрез директен досег с природата те ще имат възможност да осмислят значението на здравословното хранене и устойчивите навици в ежедневието ни. Този мащабен проект е доказателство, че когато работим заедно, можем да дадем на децата си истински качествено и щастливо място за израстване", сподели Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация „Родители”.

Проектът е част от мащабната информационно-образователна кампания #ХраненеСмисъл, която Lidl стартира през 2024 г. Тя цели да постави темата за осъзнатото хранене – здравословно за хората и устойчиво за планетата, в центъра на общественото внимание и включва национални проучвания, партньорства с експерти и образователни институции, както и дългосрочни активности в полза на здравето и опазване на природата.

