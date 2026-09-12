Заради птичия грип! Извънредно решение в наш град
Определена е 3-километрова защитна и 10-километрова надзорна зони
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Определена е 3-километрова защитна и 10-километрова надзорна зони
Партньорство между Lidl България и „Асоциация Родители“ учи децата на сезонност, биоразнообразие и осъзнато хранене
Предстои да се установи причината за пожара
Страната строи най-голямата слънчева ферма на света на „покрива на планетата“
Тя бе 8000 лв., определена от Районен съд, а окръжен Хасково я вдигна на 50 000 лв.
Кошмарът настъпил, когато мъж е паднал в септична яма
Стопанството остава под карантина
Държавен фонд „ Земеделие“ отпуска помощи
Накара всички да се превиват от смях
Лабиринт с героите от детско филмче
Къде може да се намери по-евтино месо
Хората са земеделци, които отдавна живеят в града
Ръстът на разходите във фермите и в мандрите бързо се пренася по веригата
Жителите настояват дейността на фирмата да бъде приравнена към тази на екарисаж
Сирене и кашкавал направени в университетските ферми
Мълнията е убила 5 прасета и 10 агнета
Експерти на министерството влязоха в стопанството в край село Маджерито
Двама души на по 30 и 38 години са задържани
Тя ще приюти 84 000 свине майки и техните потомци
Това каза главният прокурор Иван Гешев