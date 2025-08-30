Пожар унищожи десетки животни във ферма, човек е жестоко пострадал

Човек е пострадал сериозно и са изгорели десетки крави при пожар тази нощ край Лясковец.

Гасенето на огъня продължава, съобщава БНР

6 противопожарни екипа от Горна Оряховица и Велико Търново гасиха тази нощ пожара, който пламна в кравеферма в местността Гладнира край Лясковец. Огънят е локализиран, продължава гасенето на активните огнища. Пострадал е гледачът на кравите, изгорели са много животни, съобщи Станко Лазов от областната противопожарна служба.

"Той (пострадалият - бел.ред.) е приет в Спешна помощ, от там е транспортиран в клиниката по изгаряния в Русе. По първоначална информация са изгорели над 100 животни, едър рогат добитък. Тепърва ще се изясняват след огледа, който ще се направи", каза още Лазов.

Предстои да се установи причината за пожара.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com