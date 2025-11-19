Мощен пожар изпепели общински автобуси в Костинброд

Пожар горя в базата на дружество "Общински превози-Костинброд" тази нощ.
Напълно са изгорели два буса, два леки автомобила и 5 автобуса, сред които един ученически. Пожарът е плъзнал и към халето на базата, но екипите на пожарната в Костинброд са успели да потушат пламъците преди да се стигне до по-сериозни щети.
Към момента се извършват огледи на място и се работи по установяване на причините за инцидента.
Директорът на „Общински превози-Костинброд“ Михаил Гьошев каза пред БНТ, че не се изключва и версията за умишлен палеж. Ще се наложи да наемат автобуси, за да могат да бъдат извозени всички хора.
