Децата от пожара в София са в критично състояние

Две деца са в тежко състояние след пожар в жилищна кооперация в центъра на София през изминалата нощ. Те са настанени в детската реанимация на Пирогов и са в съзнание. При инцидента загина 41-годишна жена.

При пожара е пострадало и трето дете, което е било прегледано и освободено, тъй като състоянието му не е наложило болнично лечение. Двама възрастни също са били сериозно обгазени. По първоначални данни огънят е бил предизвикан от мъж с психически отклонения.

Инцидентът идва само седмица след друг трагичен пожар в столицата, при който загинаха майка и двете й дъщери. Според пожарникари двата случая са почти идентични - жертвите са допуснали една и съща фатална грешка, опитвайки се да се евакуират през задимени пространства, което е довело до задушаване.

От службите отново напомнят, че при силно задимяване оставането в жилището и подаването на сигнал за помощ често е по-безопасно от опит за паническа евакуация по стълбищата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com